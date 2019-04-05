Son Dakika Haberleri: Basketbolda Bursaspor'un Süper Lig'e Yükselmesi

Basketbolda Bursaspor'un Süper Lig'e Yükselmesi

1 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bursaspor'un sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi kulüp yönetimi tarafından sevinçle karşılandı.

Basketbolda Bursaspor'un Süper Lig'e Yükselmesi, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bursaspor'un sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi kulüp yönetimi tarafından sevinçle karşılandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2014 yılında kurulan ve sırasıyla Türkiye Basketbol 3. Ligi, Türkiye Basketbol 2. Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Bursaspor'un ligin bitimesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sigortam.net İTÜ Basketbol Takımı'nın deplasmanda OGM Ormanspor'u yenmesiyle maça çıkmadan şampiyonluğu kesinleşen Bursaspor Basketbol'u tebrik ediyor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:54 Kaynak: AA

Türkiye, basketbol, Bursaspor, Spor
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