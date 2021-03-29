Basketbolda çanlar Galatasaray için çalıyor - Son Dakika

Basketbolda çanlar Galatasaray için çalıyor

29.03.2021 10:47
Basketbolda çanlar Galatasaray için çalıyor, System.String[]

Son 4 hafta sarı-kırmızılı ekibin kaderini belirleyecekTeknik ekip ve kadro istikrarı sağlanamadıAvrupa'da da başarı gelmediTaraftarlar takımın performansından "memnun" değilSezer AFŞAR / İSTABUL, - ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a 105-101...

Son 4 hafta sarı-kırmızılı ekibin kaderini belirleyecek

Teknik ekip ve kadro istikrarı sağlanamadı

Avrupa'da da başarı gelmediTaraftarlar takımın performansından "memnun" değilSezer AFŞAR/ İSTABUL, - ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a 105-101 mağlup olan Galatasaray, normal sezonun bitimine 4 hafta kala küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde bulunuyor.ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftası, dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Büyükçekmece Basketbol sahasında Galatasaray'ı 105-101 mağlup ederek rahat bir nefes alırken, rakibinin ise küme düşme tehlikesini daha fazla hissetmesini sağladı.SON 4 HAFTA SARI-KIRMIZILI EKİBİN KADERİNİ BELİRLEYECEKLigde son dört haftaya girilirken aldığı 8 galibiyet, 18 mağlubiyetle 14'üncü sırada yer alan Galatasaray, 15'inci sıradaki OGM Ormanspor ve 16'ncı sıradaki Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor'un sadece 1 puan üzerinde bulunuyor. Sezona mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle -1 puan ceza alarak başlayan sarı-kırmızılı ekip, kalan dört haftada kritik mücadelelere çıkacak. Önümüzdeki hafta play-off mücadelesi veren HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u konuk edecek olan Galatasaray, daha sonra Pınar Karşıyaka deplasmanına gidecek. Son iki hafta ise önce Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar son hafta ise ezeli rakibi Fenerbahçe Beko ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.TEKNİK EKİP VE KADRO İSTİKRARI SAĞLANAMADIGalatasaray'ın bu sezon beklentilerin çok altında kalmasının temel sebebi olarak ise teknik ekip ve kadro istikrarının sağlanamaması göze çarpıyor. Sezona Ertuğrul Erdoğan yönetiminde başlayan sarı-kırmızılı ekip, alınan kötü sonuçların ardından deneyimli başantrenör ile yollarını ayırmış ve yardımcısı Ömer Uğurata ile sezona devam etme kararı almıştı. Ömer Uğurata'nın da performansından memnun kalmayan yönetim, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile Euroleague Şampiyonluğu yaşamış ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi yapmış olan Ekrem Memnun'u göreve getirdi. Ligi Memnun ile tamamlama kararı alan Galatasaray, bu sezon 3 farklı başantrenör ile mücadele etmiş oldu.Öte yandan teknik ekip istikrarsızlığının yanında Galatasaray'da oyuncu kadrosunda da sezon içerisinde ciddi bir değişim meydana geldi. Sezona Daryl Macon, Alex Hamilton ve Johnathan Williams gibi isimlerle başlayan sarı-kırmızılar, sezon içerisinde bu oyuncularla çeşitli dönemlerde yollarını ayırdı. Bu oyuncuların yerine ise Assem Marei, Travis Trice, Amile Jefferson, Pierre Jackson ve Jordan Crawford kadroya katıldı. Sezona takımla başlayan ve yolların ayrılmadığı tek yabancı oyuncu ise bir dönem Anadolu Efes forması da giyen Brock Motum olarak göze çarpıyor.AVRUPA'DA DA BAŞARI GELMEDİSon yıllarda Eurocup'ta mücadele eden Galatasaray, bu sezon başlamadan bir karar alarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini açıklamıştı. Tarihinde ilk kez bu organizasyonda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Iberostar Tenerife, Dinamo Sassari ve Bakken Bears'ın yer aldığı grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak grubu son sırada tamamladı ve ilk kez yer aldığı organizasyonu hayal kırıklığı ile tamamladı.TARAFTARLAR TAKIMIN PERFORMANSINDAN "MEMNUN" DEĞİLSon 7 haftada sadece 1 galibiyet alarak küme düşme tehlikesini iyiden iyiye hisseden sarı-kırmızılı ekipte son alınan Büyükçekmece Basketbol mağlubiyeti ile birlikte taraftarlar da sosyal medyadan tepkilerini gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, dört maç kala takımın performansından şikayetçi olurken, oyuncuların performanslarını arttırması ve mücadele etmeleri gerektiği noktasında paylaşımlarda bulundu.

Basketbolda çanlar Galatasaray için çalıyor

Basketbol Süper Ligi, Büyükçekmece, Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Basketbolda çanlar Galatasaray için çalıyor - Son Dakika Spor


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