Basketbolda derbi haftası! G.Saray, F.Bahçe'ye karşı...

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:



- ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi)



15.15 Gaziantep Basketbol- Pınar Karşıyaka (Şahinbey)



17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Beşiktaş Sompo Sigorta (Prof. Dr Veysel Eroğlu)



20.00 Frutti Extra Bursaspor- Anadolu Efes (TOFAŞ)



27 Ekim Pazar:



13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Teksüt Bandırma (Gazanfer Bilge)



15.15 Galatasaray Doğa Sigorta- Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)



17.30 Türk Telekom- Darüşşafaka Tekfen (Ankara)



28 Ekim Pazartesi:



20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



14.00 Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara)



15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-BOTAŞ (Servet Tazegül)



19.30 Samsun Canik Belediyespor-OGM Ormanspor (Mustafa Dağıstanlı)



27 Ekim Pazar:



15.15 Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Kadir Has Kongre Merkezi)



17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)



28 Ekim Pazartesi:



14.00 İzmit Belediyespor- Adana Basketbol (Kocaeli Atatürk)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



18.00 1881 Düzce Belediyespor- Bornova Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)



19.00 Merkezefendi Belediyespor- Yalovaspor (Pamukkale Üniversitesi)



Yarın:



14.30 Final Gençlik- Gemlik Basketbol (Bursa Atatürk)



15.00 Samsunspor- Mamak Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)



15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Muradiye)



16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Akhisar Belediyespor (Kurtdereli)



16.00 Konyaspor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)



16.00 Petkimspor-Anadolu Basket (İzmir ENKA)



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



13.30 Nesibe Aydın-Bursa Büyükşehir (TOBB ETÜ)



18.00 BOTAŞ Gelişim- Bayraklı Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)



18.00 Urla Belediyespor- İstanbul Üniversitesi (Urla 12 Eylül)



Yarın:



15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Emlak Konut (Edremit)



15.30 Mardin Büyükşehir Başak-1881 Düzce Belediyespor (Yeni Artuklu)



16.00 Sakarya Yükseliş-Yalova VİP (Sakarya)



27 Ekim Pazar:



14.00 Fenerbahçe Gelişim- Mersin Üniversitesi (Metro Enerji)



17.00 Bosna 34- Antalya 07 Basketbol (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)



