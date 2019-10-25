Son Dakika Haberleri: Basketbolda derbi haftası! G.Saray, F.Bahçe'ye karşı...
Son Dakika Spor Basketbolda derbi haftası! G.Saray, F.Bahçe'ye karşı...

Basketbolda derbi haftası! G.Saray, F.Bahçe'ye karşı...

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle: - ING Basketbol Süper LigiYarın: 13.

Basketbolda derbi haftası! G.Saray, F.Bahçe'ye karşı..., System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi)


15.15 Gaziantep Basketbol- Pınar Karşıyaka (Şahinbey)


17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Beşiktaş Sompo Sigorta (Prof. Dr Veysel Eroğlu)


20.00 Frutti Extra Bursaspor- Anadolu Efes (TOFAŞ)


27 Ekim Pazar:


13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Teksüt Bandırma (Gazanfer Bilge)


15.15 Galatasaray Doğa Sigorta- Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)


17.30 Türk Telekom- Darüşşafaka Tekfen (Ankara)


28 Ekim Pazartesi:


20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:


14.00 Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara)


15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-BOTAŞ (Servet Tazegül)


19.30 Samsun Canik Belediyespor-OGM Ormanspor (Mustafa Dağıstanlı)


27 Ekim Pazar:


15.15 Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Kadir Has Kongre Merkezi)


17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)


28 Ekim Pazartesi:


14.00 İzmit Belediyespor- Adana Basketbol (Kocaeli Atatürk)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:


18.00 1881 Düzce Belediyespor- Bornova Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)


19.00 Merkezefendi Belediyespor- Yalovaspor (Pamukkale Üniversitesi)


Yarın:


14.30 Final Gençlik- Gemlik Basketbol (Bursa Atatürk)


15.00 Samsunspor- Mamak Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)


15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Muradiye)


16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Akhisar Belediyespor (Kurtdereli)


16.00 Konyaspor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)


16.00 Petkimspor-Anadolu Basket (İzmir ENKA)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:


13.30 Nesibe Aydın-Bursa Büyükşehir (TOBB ETÜ)


18.00 BOTAŞ Gelişim- Bayraklı Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)


18.00 Urla Belediyespor- İstanbul Üniversitesi (Urla 12 Eylül)


Yarın:


15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Emlak Konut (Edremit)


15.30 Mardin Büyükşehir Başak-1881 Düzce Belediyespor (Yeni Artuklu)


16.00 Sakarya Yükseliş-Yalova VİP (Sakarya)


27 Ekim Pazar:


14.00 Fenerbahçe Gelişim- Mersin Üniversitesi (Metro Enerji)


17.00 Bosna 34- Antalya 07 Basketbol (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)


Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:14 
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