Son Dakika Haberleri: Basketbolda Derbi Maçtan Notlar

Basketbolda Derbi Maçtan Notlar

2 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan derbi maça sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan derbi maça sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin önemli kısmını doldurarak takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların ısınmaya çıkmasıyla birlikte sevgi gösterilerinde bulundu.

Başkanlar maçı izledi

Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmayı, kulüp başkanları tribünde takip etti.

Salona öncelikle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ardından da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç geldi.

"Çocuklar üşümesin" kampanyasına destek

Galatasaray Kulübü, derbi öncesinde "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak için bir organizasyon düzenledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven alan sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların ısınmaya çıktıkları sırada bu ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verdi.

Toplanan ürünler, "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

Fenerbahçe taraftarından yoksun

Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde taraftarından yoksun kaldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisini kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca salonda takip edemedi.

Göksenin'e sevgi, Sinan Güler'e tepki

Galatasaraylı taraftarlar, kaptanları Göksenin Köksal'a sevgi gösterisinde bulunurken, eski takım kaptanları Sinan Güler'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, parkeye çıkmasının ardından uzun süre alkışladıkları Göksenin'i, sık sık tribünlere çağırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan eski takım kaptanları Sinan Güler aleyhine tezahürat yaptı.

Sinan, uzun yıllar sarı-kırmızılı ekipte görev yaptıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe Beko'nun yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe Beko, yabancı kontenjanına takıldı

Fenerbahçe Beko, Galatasaray karşısında yabancı kontenjanı sebebiyle 3 oyuncusundan yoksun sahaya çıktı.

Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic, Türkiye'de uygulanan 5 yabancı kontenjanı sebebiyle, Galatasaray karşısında Luigi Datome, Nicolo Melli ve Erick Green'i kadroya dahil etmedi.

Sarı-lacivertliler, yabancı hakkını Nikola Kalinic, Jan Vesely, Joffrey Lauvergne, Marko Guduric ve Kostas Sloukas'tan yana kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:30 Kaynak: AA

Spor
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