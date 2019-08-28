Son Dakika Haberleri: Basketbolda Dünya Kupası'nı 49 yıldır ev sahipleri kazanamıyor!
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Basketbolda Dünya Kupası'nı 49 yıldır ev sahipleri kazanamıyor!

1 saat önce

Organizasyon ilk kez 1950'de Arjantin'de düzenlenirken, ev sahibi ekip kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Basketbolda Dünya Kupası'nı 49 yıldır ev sahipleri kazanamıyor!, System.String[]
Organizasyon ilk kez 1950'de Arjantin'de düzenlenirken, ev sahibi ekip kupayı kazanma başarısı gösterdi.

1963'teki Dünya Kupası'nı ev sahibi Brezilya elde ederken, 1970'te mutlu sona ulaşan Yugoslavya, ev sahibi ekipler adına son kupayı kaldırdı.

Yugoslavya'nın şampiyonluğunun ardından düzenlenen son 11 şampiyonada ev sahibi takımlar kupayı kaldırmayı başaramadı.

- Ev sahipleri 5 kez final oynadı

Kupada ev sahibi takımlar 5 kez final oynayabildi.

Arjantin, Brezilya ve Yugoslavya, ev sahibi ülke olarak finalde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Kupaya 1954'te ikinci kez ev sahipliği yapan Brezilya, ABD'ye mağlup olarak ikinci oldu.

Türkiye de ev sahibi ülke olarak final oynama başarısı gösteren takımlar arasında yer aldı. Türkiye, 2010 Dünya Kupası'nda ABD ile İstanbul'da oynadığı final maçını 81-64 yitirerek gümüş madalyada kaldı.

- İlk 5 şampiyona Amerika kıtasında yapıldı

1950-1967 yıllarında yapılan ilk 5 Dünya Şampiyonası Amerika kıtasında gerçekleştirildi.

Bu ilk 5 organizasyona Brezilya iki kez ev sahipliği yaparken; Arjantin, Şili ve Uruguay ise birer kez katılımcıları konuk etti.

- Amerika kıtası dışındaki ilk organizasyon Yugoslavya'da

Amerika kıtası dışındaki ilk kupa organizasyona ise 1970'te Yugoslavya ev sahipliği yaptı.

Kupaya Arjantin, Brezilya ve İspanya ikişer kez ev sahipliği yaparken; Şili, Uruguay, Yugoslavya, Porto Riko, Filipinler, Kolombiya, Kanada, Yunanistan, ABD, Japonya ve Türkiye birer kez düzenledi.

- Asya kıtasında 3. kez yapılacak

Kupa maçları Asya kıtasında 3. kez gerçekleştirilecek.

Bu kıtadaki ilk Dünya Kupası'na 1978'de Filipinler ev sahipliği yaparken, 2006'daki organizasyon Japonya'da oynandı.

Asya kıtası ülkelerinden Çin ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

- Ev sahipleri ve şampiyonlar

Bugüne dek yapılan 17 şampiyonanın ev sahipleri ve şampiyonlar şöyle:

1950 Arjantin/ ARJANTİN 1954 Brezilya/ ABD 1959 Şili/ BREZİLYA 1963 Brezilya/ BREZİLYA 1967 Uruguay/ SSCB 1970 Yugoslavya/ YUGOSLAVYA 1974 Porto Riko/ SSCB 1978 Filipinler/ YUGOSLAVYA 1982 Kolombiya/ SSCB 1986 İspanya/ ABD 1990 Arjantin/ YUGOSLAVYA 1994 Kanada/ ABD 1998 Yunanistan/ YUGOSLAVYA 2002 Amerika/ YUGOSLAVYA 2006 Japonya/ İSPANYA 2010 Türkiye/ ABD 2014 İspanya/ ABD
Amerika Birleşik Devletleri, Yugoslavya, Brezilya, Arjantin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:54 
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