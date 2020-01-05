Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'na katılacak takımlar belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'na katılacak takımlar belli oldu - Son Dakika Spor

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'na katılacak takımlar belli oldu

6 saat önce

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'na katılacak takımlar belli oldu, System.String[]

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta müsabakalarıyla ilk devre tamamlanırken, Erkekler Türkiye Kupası'nda yer alacak ekipler belirlendi.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom kupada mücadele hakkı elde etti.

Yeni formata göre ligin ilk yarısını ilk 4 sırada tamamlayan takımlarla (Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Doğa Sigorta) ile ikinci 4'te bulunan ekipler (TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi yapılacak.

Kupada 11-12 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için Ankara'da karşılaşacak. 14-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askeri Libya'ya ne zaman gidecek?" sorusuna yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Erdoğan Kanal İstanbul konusunda gönlünde yatanı açıkladı: Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılmasını arzu ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi kınayan Suudi Arabistan'a: Asla kale almıyoruz

Son Dakika Haberleri
01:41 Marko Marin, Al Ahli'ye transfer oldu! Mirsad Türkcan... - Son Dakika Spor
01:26 Roma 0-2 Torino - Son Dakika Spor
01:21 Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'e Serie A'dan talip var | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor
00:11 Sporting Lizbon, Portekiz liginde Porto'ya kaybetti - Son Dakika Spor
23:56 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları - Son Dakika Spor
20:45 Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı - Son Dakika Spor
20:23 Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama: Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak ihanettir - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 05:15:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'na katılacak takımlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]