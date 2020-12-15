Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde 8, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7 ve 9. hafta erteleme maçları yarın yapılacak.
Erteleme maçlarının programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
17.30 Empera Halı Gaziantep Basketbol- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Karataş Şahinbey)
19.00 Büyükçekmece Basketbol- Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
7. Hafta
14.00 Çankaya Üniversitesi- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
9. Hafta
16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare- Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)
- Kaynak: AA
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