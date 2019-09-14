Basketbolda FIBA Dünya Kupası şampiyonu belli oluyor

Basketbolda, 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde yarın Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Çin'in başkenti Pekin'de TSİ 15.00'te başlayacak final mücadelesinde Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

Japonya'da 2006 yılında ilk kez final oynayan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya, 13 yıl sonra tekrar finale yükselme başarısı gösterdi.

1950 yılında düzenlenen ilk turnuvada ABD'yi yenerek şampiyonluğa uzanan Arjantin, 2002 yılında oynadığı finalde ise Yugoslavya'ya mağlup olmuş ve gümüş madalyada kalmıştı.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Fransa ile Avustralya, yarın TSİ 11.00'de Pekin'deki Wukesong Arena'da karşılaşacak.

Türkiye, olimpiyat elemelerine katılacak

Organizasyonda E Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımı, 3 maçta 1 galibiyet elde etmiş ve ikinci tura çıkamamıştı.

Klasman maçlarının ilkinde Karadağ'ı 79-74 yenen, ikincisinde Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup olan milliler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın elemelerine katılma hakkı kazanmıştı.