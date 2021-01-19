Basketbolda Galatasaray'ın konuğu Dinamo Sassari

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray, grubundaki son karşılaşmada Danimarka'nın Bakken Bears takımına 96-78 yenilmişti.
Sarı-kırmızılıların grubunda oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.
İki takım arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Dinamo Sassari 93-84 kazanmıştı.
Kaynak: AA
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