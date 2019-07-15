Basketbolda genç kızlar Avrupa Şampiyonası'nda A Ligi'ne çıktı
11 saat önce
Genç Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi'ni üçüncü bitirerek A Ligi'ne çıktı.
Genç Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:06 Kaynak: AA
Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası B Ligi'ni üçüncü bitirerek A Ligi'ne çıktı. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuzey Makedonya
'nın ev sahipliğinde düzenlenen Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde milli takım, üçüncülük maçında İsveç
'i 65-57 mağlup etti.
Bu sonuçla Genç Kız Milli Takımı, A Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.
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