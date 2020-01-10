Basketbolda gözler lig maçlarına çevrildi! 4 lig, 30 maç...

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:



- ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)



15.15 Galatasaray Doğa Sigorta- Türk Telekom (Sinan Erdem)



17.30 Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



20.00 Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)



12 Ocak Pazar:



13.00 Darüşşafaka Tekfen- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



15.15 OGM Ormanspor- Anadolu Efes (Ankara)



17.30 TOFAŞ-Frutti Ekstra Bursaspor (TOFAŞ)



20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray (Ankara)



14.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)



14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare- İzmit Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)



16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Samsun Canik Belediyespor (Atatürk)



12 Ocak Pazar:



15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Fenerbahçe Öznur Kablo (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Antakya)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



18.00 Bornova Belediyespor-Final Gençlik (Altındağ Atatürk)



19.00 Merkezefendi Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)



Yarın:



16.00 Mamak Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)



17.00 1881 Düzce Belediyespor- Samsunspor (Kalıcı Konutlar Merkez)



17.00 BUDO Gemlik Basketbol- Petkimspor (Gemlik)



17.00 Akhisar Belediyespor-Anadolu Basket (Akhisar Belediye)



17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Fethiye Beşkaza)



12 Ocak Pazar:



14.00 Bandırma Kırmızı- Konyaspor (Teksüt Kara Ali Acar)



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



14.00 Antalya 07 Basketbol-Fenerbahçe Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)



18.00 Urla Belediyespor-Nesibe Aydın (12 Eylül)



18.00 1881 Düzce Belediyespor- Bayraklı Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)



Yarın:



15.00 Yalova VIP-Emlak Konut (90. Yıl)



16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Yıldırım Şahin Başol)



12 Ocak Pazar:



14.00 Mersin Üniversitesi- Edremit Belediyesi Gürespor (Mersin Üniversitesi)



16.00 İstanbul Üniversitesi-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Ahmet Cömert)



17.00 Bosna 34- Mardin Büyükşehir Başak (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)