Basketbolda gözler lig maçlarına çevrildi! 4 lig, 30 maç...

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta- Türk Telekom (Sinan Erdem)
17.30 Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.00 Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
12 Ocak Pazar:
13.00 Darüşşafaka Tekfen- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 OGM Ormanspor- Anadolu Efes (Ankara)
17.30 TOFAŞ-Frutti Ekstra Bursaspor (TOFAŞ)
20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray (Ankara)
14.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare- İzmit Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)
16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Samsun Canik Belediyespor (Atatürk)
12 Ocak Pazar:
15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Fenerbahçe Öznur Kablo (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Antakya)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Bornova Belediyespor-Final Gençlik (Altındağ Atatürk)
19.00 Merkezefendi Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)
Yarın:
16.00 Mamak Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)
17.00 1881 Düzce Belediyespor- Samsunspor (Kalıcı Konutlar Merkez)
17.00 BUDO Gemlik Basketbol- Petkimspor (Gemlik)
17.00 Akhisar Belediyespor-Anadolu Basket (Akhisar Belediye)
17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Fethiye Beşkaza)
12 Ocak Pazar:
14.00 Bandırma Kırmızı- Konyaspor (Teksüt Kara Ali Acar)
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Antalya 07 Basketbol-Fenerbahçe Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
18.00 Urla Belediyespor-Nesibe Aydın (12 Eylül)
18.00 1881 Düzce Belediyespor- Bayraklı Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)
Yarın:
15.00 Yalova VIP-Emlak Konut (90. Yıl)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Yıldırım Şahin Başol)
12 Ocak Pazar:
14.00 Mersin Üniversitesi- Edremit Belediyesi Gürespor (Mersin Üniversitesi)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Ahmet Cömert)
17.00 Bosna 34- Mardin Büyükşehir Başak (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)