Basketbolda gözler lig maçlarına çevrildi! 4 lig, 30 maç... - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda gözler lig maçlarına çevrildi! 4 lig, 30 maç... - Son Dakika Spor

Basketbolda gözler lig maçlarına çevrildi! 4 lig, 30 maç...

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle: - ING Basketbol Süper LigiYarın: 13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom (Sinan Erdem)17.

Basketbolda gözler lig maçlarına çevrildi! 4 lig, 30 maç..., System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)


15.15 Galatasaray Doğa Sigorta- Türk Telekom (Sinan Erdem)


17.30 Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)


20.00 Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)


12 Ocak Pazar:


13.00 Darüşşafaka Tekfen- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


15.15 OGM Ormanspor- Anadolu Efes (Ankara)


17.30 TOFAŞ-Frutti Ekstra Bursaspor (TOFAŞ)


20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray (Ankara)


14.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)


14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare- İzmit Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)


16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Samsun Canik Belediyespor (Atatürk)


12 Ocak Pazar:


15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Fenerbahçe Öznur Kablo (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)


17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Antakya)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:


18.00 Bornova Belediyespor-Final Gençlik (Altındağ Atatürk)


19.00 Merkezefendi Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)


Yarın:


16.00 Mamak Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)


17.00 1881 Düzce Belediyespor- Samsunspor (Kalıcı Konutlar Merkez)


17.00 BUDO Gemlik Basketbol- Petkimspor (Gemlik)


17.00 Akhisar Belediyespor-Anadolu Basket (Akhisar Belediye)


17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Fethiye Beşkaza)


12 Ocak Pazar:


14.00 Bandırma Kırmızı- Konyaspor (Teksüt Kara Ali Acar)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:


14.00 Antalya 07 Basketbol-Fenerbahçe Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)


18.00 Urla Belediyespor-Nesibe Aydın (12 Eylül)


18.00 1881 Düzce Belediyespor- Bayraklı Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)


Yarın:


15.00 Yalova VIP-Emlak Konut (90. Yıl)


16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Yıldırım Şahin Başol)


12 Ocak Pazar:


14.00 Mersin Üniversitesi- Edremit Belediyesi Gürespor (Mersin Üniversitesi)


16.00 İstanbul Üniversitesi-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Ahmet Cömert)


17.00 Bosna 34- Mardin Büyükşehir Başak (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evi hakkında bilinmeyenleri anlattı
Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak İBB Başkanı İmamoğlu, "Hükümetle çalışmaya hazırız" dedi ancak bir şartı var

Son Dakika Haberleri
16:28 Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralandı - Son Dakika Spor
16:28 Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika Spor
16:26 Giresunspor, Marko Milinkovic'i transfer etti - Son Dakika Spor
16:23 Kasımpaşa transferi açıkladı! Tarkan Serbest... - Son Dakika Spor
16:23 CANLI | Galatasaray - Altay - Son Dakika Spor
15:36 Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
15:20 Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 16:33:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbolda gözler lig maçlarına çevrildi! 4 lig, 30 maç... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]