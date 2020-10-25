Basketbolda günün maçları tamamladı
25.10.2020 19:51
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftası, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ise 6'ncı haftasında bugün toplam 4 maç oynandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftası, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ise 6'ncı haftasında bugün toplam 4 maç oynandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde Aliağapetkimspor'u 93-70 ile geçerken, Galatasaray ise Gaziantep Basketbol'a evinde 86-90 mağlup oldu. Günün bir diğer maçında ise OGM Ormanspor, evinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 77-66 mağlup etmeyi başardı. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise tek maç oynandı. Fenerbahçe Öznur Kablo, evinde Bellona Kayseri Basketbol'u 91-69 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın son maçında yarın 20.00'de Beşiktaş ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
- İstanbul
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