Basketbolda haftanın programı! 14. hafta maçları... - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda haftanın programı! 14. hafta maçları... - Son Dakika Spor

Basketbolda haftanın programı! 14. hafta maçları...

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle: ING Basketbol Süper LigiYarın: 13.

Basketbolda haftanın programı! 14. hafta maçları..., System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:


ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)


15.15 Sigortam.net İTÜ Basket- Galatasaray Doğa Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta- Türk Telekom (Akatlar)


20.00 Teksüt Bandırma-TOFAŞ (Teksüt Kara Ali Acar)


29 Aralık Pazar:


13.00 Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (TOFAŞ)


15.15 OGM Ormanspor- Pınar Karşıyaka (Ankara)


17.30 Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)


30 Aralık Pazartesi:


20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)


Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:


14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Servet Tazegül)


14.00 Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Mustafa Dağıstanlı)


16.00 BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara DSİ Etlik)


17.00 İzmit Belediyespor- Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)


17.30 Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)


29 Aralık Pazar:


13.00 OGM Ormanspor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)


Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:


18.00 Bornova Belediyespor- Konyaspor (Altındağ Atatürk)


18.00 1881 Düzce Belediyespor-Final Gençlik (Kalıcı Konutlar Merkez)


19.00 Merkezefendi Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)


Yarın:


16.00 Mamak Belediyespor- Petkimspor (Mamak Belediyesi)


17.00 Samsunspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)


17.00 BUDO Gemlik Basketbol- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Gemlik)


17.00 Akhisar Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Akhisar Belediye)


29 Aralık Pazar:


14.00 Bandırma Kırmızı-Anadolu Basket (Teksüt Kara Ali Acar)


Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:


16.00 Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)


17.00 Bayraklı Belediyespor- Mersin Üniversitesi (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)


18.00 BOTAŞ Gelişim- İstanbul Üniversitesi (Ankara DSİ Etlik)


Yarın:


14.00 Mardin Büyükşehir Başak-Fenerbahçe Gelişim (Artuklu Yeni)


15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bosna 34 (Edremit)


15.00 Emlak Konut-Bursa Büyükşehir (Complex İstanbul)


15.00 Yalova VİP-1881 Düzce Belediyespor (90. Yıl)


16.00 Sakarya Yükseliş- Urla Belediyespor (Sakarya)


basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yerli otomobil tanıtım törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin ilk ön siparişini verdi Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı

Son Dakika Haberleri
17:56 Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'da - Son Dakika Spor
17:48 Fenerbahçeli Ozan Tufan: "Bu formayı uzun yıllar taşıyacağım için çok mutluyum" - Son Dakika Spor
17:46 Trabzon'da 45. randevu - Son Dakika Spor
17:43 Eski Fenerbahçeli futbolcu amatör ligde - Son Dakika Spor
17:37 Cenk İldem ikinci kez baba oldu - Son Dakika Spor
17:05 Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı - Son Dakika Spor
15:53 Fatih Terim, 2019 yılında haberlere en çok konu olan futbol adamı oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 17:58:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbolda haftanın programı! 14. hafta maçları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]