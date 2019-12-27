Basketbolda haftanın programı! 14. hafta maçları...

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)



15.15 Sigortam.net İTÜ Basket- Galatasaray Doğa Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta- Türk Telekom (Akatlar)



20.00 Teksüt Bandırma-TOFAŞ (Teksüt Kara Ali Acar)



29 Aralık Pazar:



13.00 Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (TOFAŞ)



15.15 OGM Ormanspor- Pınar Karşıyaka (Ankara)



17.30 Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)



30 Aralık Pazartesi:



20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)



Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Servet Tazegül)



14.00 Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Mustafa Dağıstanlı)



16.00 BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara DSİ Etlik)



17.00 İzmit Belediyespor- Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)



17.30 Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)



29 Aralık Pazar:



13.00 OGM Ormanspor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



18.00 Bornova Belediyespor- Konyaspor (Altındağ Atatürk)



18.00 1881 Düzce Belediyespor-Final Gençlik (Kalıcı Konutlar Merkez)



19.00 Merkezefendi Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)



Yarın:



16.00 Mamak Belediyespor- Petkimspor (Mamak Belediyesi)



17.00 Samsunspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)



17.00 BUDO Gemlik Basketbol- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Gemlik)



17.00 Akhisar Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Akhisar Belediye)



29 Aralık Pazar:



14.00 Bandırma Kırmızı-Anadolu Basket (Teksüt Kara Ali Acar)



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



16.00 Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)



17.00 Bayraklı Belediyespor- Mersin Üniversitesi (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)



18.00 BOTAŞ Gelişim- İstanbul Üniversitesi (Ankara DSİ Etlik)



Yarın:



14.00 Mardin Büyükşehir Başak-Fenerbahçe Gelişim (Artuklu Yeni)



15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bosna 34 (Edremit)



15.00 Emlak Konut-Bursa Büyükşehir (Complex İstanbul)



15.00 Yalova VİP-1881 Düzce Belediyespor (90. Yıl)



16.00 Sakarya Yükseliş- Urla Belediyespor (Sakarya)



