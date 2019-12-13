Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Galatasaray Doğa Sigorta (Gazanfer Bilge)



15.15 OGM Ormanspor-TOFAŞ (Ankara)



17.30 Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)



20.00 Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)



15 Aralık Pazar:



13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta- Gaziantep Basketbol (Akatlar)



15.15 Pınar Karşıyaka- Darüşşafaka Tekfen (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)



17.30 Sigortam.net İTÜ Basket- Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



20.00 Teksüt Bandırma-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)



14.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ahmet Cömert)



15.15 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Kocaeli Atatürk)



16.00 Bellona Kayseri Basketbol- Samsun Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)



18.30 Çankaya Üniversitesi-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Ankara)



15 Aralık Pazar:



16.30 Beşiktaş TRC İnşaat- Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



18.00 Bornova Belediyespor-Anadolu Basket (Altındağ Atatürk)



19.00 Merkezefendi Belediyespor- Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)



Yarın:



15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Final Gençlik (Muradiye)



16.00 Mamak Belediyespor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mamak Belediyesi)



17.00 1881 Düzce Belediyespor- Konyaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)



17.00 Samsunspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)



17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gemlik)



15 Aralık Pazar:



15.30 Bandırma Kırmızı- Akhisar Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bursa Büyükşehir (Kalıcı Konutlar Merkez)



18.00 BOTAŞ Gelişim- Urla Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)



18.00 Bayraklı Belediyespor-Bosna 34 (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)



Yarın:



13.00 Antalya 07 Basketbol- Mardin Büyükşehir Başak (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)



15.00 Emlak Konut- İstanbul Üniversitesi (Complex İstanbul)



15.00 Yalova VİP- Mersin Üniversitesi (90. Yıl)



15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Fenerbahçe Gelişim (Edremit)



16.00 Sakarya Yükseliş-Nesibe Aydın (Sakarya)



