Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Galatasaray Doğa Sigorta (Gazanfer Bilge)
15.15 OGM Ormanspor-TOFAŞ (Ankara)
17.30 Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
20.00 Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
15 Aralık Pazar:
13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta- Gaziantep Basketbol (Akatlar)
15.15 Pınar Karşıyaka- Darüşşafaka Tekfen (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
17.30 Sigortam.net İTÜ Basket- Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.00 Teksüt Bandırma-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)
14.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ahmet Cömert)
15.15 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Kocaeli Atatürk)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol- Samsun Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
18.30 Çankaya Üniversitesi-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Ankara)
15 Aralık Pazar:
16.30 Beşiktaş TRC İnşaat- Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Bornova Belediyespor-Anadolu Basket (Altındağ Atatürk)
19.00 Merkezefendi Belediyespor- Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)
Yarın:
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Final Gençlik (Muradiye)
16.00 Mamak Belediyespor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mamak Belediyesi)
17.00 1881 Düzce Belediyespor- Konyaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)
17.00 Samsunspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gemlik)
15 Aralık Pazar:
15.30 Bandırma Kırmızı- Akhisar Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bursa Büyükşehir (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 BOTAŞ Gelişim- Urla Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)
18.00 Bayraklı Belediyespor-Bosna 34 (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)
Yarın:
13.00 Antalya 07 Basketbol- Mardin Büyükşehir Başak (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
15.00 Emlak Konut- İstanbul Üniversitesi (Complex İstanbul)
15.00 Yalova VİP- Mersin Üniversitesi (90. Yıl)
15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Fenerbahçe Gelişim (Edremit)
16.00 Sakarya Yükseliş-Nesibe Aydın (Sakarya)