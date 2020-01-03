Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:



15.15 Galatasaray Doğa Sigorta- Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)



17.30 OGM Ormanspor- Beşiktaş Sompo Sigorta (Ankara)



17.30 Bahçeşehir Koleji- Türk Telekom (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



20.00 TOFAŞ- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)



5 Ocak Pazar:



13.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)



15.15 Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



17.30 Pınar Karşıyaka- Anadolu Efes (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)



20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Bugün:



18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Adana Atatürk)



Yarın:



13.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)



13.30 Çankaya Üniversitesi- Bellona Kayseri Basketbol (Ankara)



14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo (Elazığ İl Özel İdare)



5 Ocak Pazar:



13.00 Beşiktaş TRC İnşaat- Samsun Canik Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



16.30 Anadolu Basket-BUDO Gemlik Basketbol (TOBB ETÜ)



Yarın:



14.30 Final Gençlik- Merkezefendi Belediyespor (Bursa Atatürk)



15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Muradiye)



16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Bornova Belediyespor (Kurtdereli)



16.00 Konyaspor- Mamak Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)



16.00 Petkimspor-Bandırma Kırmızı (ENKA)



17.00 Semt77 Yalovaspor- Samsunspor (90. Yıl)



17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Akhisar Belediyespor (Fethiye Beşkaza)



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



18.00 Urla Belediyespor- Mardin Büyükşehir Başak (12 Eylül)



18.00 1881 Düzce Belediyespor-Emlak Konut (Kalıcı Konutlar Merkez)



Yarın:



14.00 Yalova VİP- Antalya 07 Basketbol (90. Yıl)



14.00 Bursa Büyükşehir- Bayraklı Belediyespor (Yıldırım Şahin Başol)



5 Ocak Pazar:



14.00 Mersin Üniversitesi-BOTAŞ Gelişim (Mersin Üniversitesi)



15.00 İstanbul Üniversitesi- Edremit Belediyesi Gürespor (Ahmet Cömert)



15.00 Fenerbahçe Gelişim-Nesibe Aydın (Metro Enerji)



17.00 Bosna 34-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)



