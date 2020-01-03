Basketbolda haftanın programı - Son Dakika
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Basketbolda haftanın programı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle: ING Basketbol Süper LigiYarın: 15.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:


ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:


15.15 Galatasaray Doğa Sigorta- Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)


17.30 OGM Ormanspor- Beşiktaş Sompo Sigorta (Ankara)


17.30 Bahçeşehir Koleji- Türk Telekom (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)


20.00 TOFAŞ- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)


5 Ocak Pazar:


13.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)


15.15 Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


17.30 Pınar Karşıyaka- Anadolu Efes (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)


20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)


Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Bugün:


18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Adana Atatürk)


Yarın:


13.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)


13.30 Çankaya Üniversitesi- Bellona Kayseri Basketbol (Ankara)


14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo (Elazığ İl Özel İdare)


5 Ocak Pazar:


13.00 Beşiktaş TRC İnşaat- Samsun Canik Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)


16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)


Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:


16.30 Anadolu Basket-BUDO Gemlik Basketbol (TOBB ETÜ)


Yarın:


14.30 Final Gençlik- Merkezefendi Belediyespor (Bursa Atatürk)


15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Muradiye)


16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Bornova Belediyespor (Kurtdereli)


16.00 Konyaspor- Mamak Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)


16.00 Petkimspor-Bandırma Kırmızı (ENKA)


17.00 Semt77 Yalovaspor- Samsunspor (90. Yıl)


17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Akhisar Belediyespor (Fethiye Beşkaza)


Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:


18.00 Urla Belediyespor- Mardin Büyükşehir Başak (12 Eylül)


18.00 1881 Düzce Belediyespor-Emlak Konut (Kalıcı Konutlar Merkez)


Yarın:


14.00 Yalova VİP- Antalya 07 Basketbol (90. Yıl)


14.00 Bursa Büyükşehir- Bayraklı Belediyespor (Yıldırım Şahin Başol)


5 Ocak Pazar:


14.00 Mersin Üniversitesi-BOTAŞ Gelişim (Mersin Üniversitesi)


15.00 İstanbul Üniversitesi- Edremit Belediyesi Gürespor (Ahmet Cömert)


15.00 Fenerbahçe Gelişim-Nesibe Aydın (Metro Enerji)


17.00 Bosna 34-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)


basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:56 
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