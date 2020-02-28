Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Bahçeşehir Koleji- Darüşşafaka Tekfen (Akatlar)



15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)



17.30 Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma (TOFAŞ)



1 Mart Pazar:



13.00 Sigortam.net İTÜ Basket- Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



15.15 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Şahinbey)



15.15 Türk Telekom- Pınar Karşıyaka (Ankara)



17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Beşiktaş Sompo Sigorta (Gazanfer Bilge)



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Bugün:



16.00 Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Mustafa Dağıstanlı)



Yarın:



14.00 OGM Ormanspor- Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)



15.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Atatürk)



16.00 BOTAŞ- Bellona Kayseri Basketbol (Ankara DSİ Etlik)



16.30 Beşiktaş TRC İnşaat-Galatasaray (Akatlar)



1 Mart Pazar:



16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



18.00 Bornova Belediyespor- Mamak Belediyespor (Altındağ Atatürk)



19.00 Merkezefendi Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Pamukkale Üniversitesi)



Yarın:



14.30 Final Gençlik-Anadolu Basket (Bursa Atatürk)



15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Muradiye)



16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Petkimspor (Kurtdereli)



17.00 Semt77 Yalovaspor- Konyaspor (90. Yıl)



17.00 1881 Düzce Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)



17.00 Samsunspor- Akhisar Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Yarın:



14.00 Yalova VİP- Urla Belediyespor (90. Yıl)



14.00 1881 Düzce Belediyespor-Bosna 34 (Kalıcı Konutlar Merkez)



14.00 Bursa Büyükşehir- İstanbul Üniversitesi (Yıldırım Şahin Başol)



14.00 Antalya 07 Basketbol- Mersin Üniversitesi (Antalya)



15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Edremit)



15.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Gelişim (Complex İstanbul)



17.00 Bayraklı Belediyespor-Nesibe Aydın (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)



19.00 BOTAŞ Gelişim- Mardin Büyükşehir Başak (Ankara DSİ Etlik)