Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji- Darüşşafaka Tekfen (Akatlar)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)
17.30 Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma (TOFAŞ)
1 Mart Pazar:
13.00 Sigortam.net İTÜ Basket- Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Şahinbey)
15.15 Türk Telekom- Pınar Karşıyaka (Ankara)
17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Beşiktaş Sompo Sigorta (Gazanfer Bilge)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
16.00 Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Mustafa Dağıstanlı)
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor- Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Atatürk)
16.00 BOTAŞ- Bellona Kayseri Basketbol (Ankara DSİ Etlik)
16.30 Beşiktaş TRC İnşaat-Galatasaray (Akatlar)
1 Mart Pazar:
16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Bornova Belediyespor- Mamak Belediyespor (Altındağ Atatürk)
19.00 Merkezefendi Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Pamukkale Üniversitesi)
Yarın:
14.30 Final Gençlik-Anadolu Basket (Bursa Atatürk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Muradiye)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Petkimspor (Kurtdereli)
17.00 Semt77 Yalovaspor- Konyaspor (90. Yıl)
17.00 1881 Düzce Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)
17.00 Samsunspor- Akhisar Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Yarın:
14.00 Yalova VİP- Urla Belediyespor (90. Yıl)
14.00 1881 Düzce Belediyespor-Bosna 34 (Kalıcı Konutlar Merkez)
14.00 Bursa Büyükşehir- İstanbul Üniversitesi (Yıldırım Şahin Başol)
14.00 Antalya 07 Basketbol- Mersin Üniversitesi (Antalya)
15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Edremit)
15.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Gelişim (Complex İstanbul)
17.00 Bayraklı Belediyespor-Nesibe Aydın (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 BOTAŞ Gelişim- Mardin Büyükşehir Başak (Ankara DSİ Etlik)