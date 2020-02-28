Basketbolda haftanın programı - Son Dakika
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Basketbolda haftanın programı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle: ING Basketbol Süper LigiYarın: 13.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen (Akatlar)15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)17.30 Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma (TOFAŞ)1 Mart Pazar: 13.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:


ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Bahçeşehir Koleji- Darüşşafaka Tekfen (Akatlar)


15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)


17.30 Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma (TOFAŞ)


1 Mart Pazar:


13.00 Sigortam.net İTÜ Basket- Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


15.15 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Şahinbey)


15.15 Türk Telekom- Pınar Karşıyaka (Ankara)


17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)


20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Beşiktaş Sompo Sigorta (Gazanfer Bilge)


Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Bugün:


16.00 Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Mustafa Dağıstanlı)


Yarın:


14.00 OGM Ormanspor- Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)


15.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Atatürk)


16.00 BOTAŞ- Bellona Kayseri Basketbol (Ankara DSİ Etlik)


16.30 Beşiktaş TRC İnşaat-Galatasaray (Akatlar)


1 Mart Pazar:


16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)


Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:


18.00 Bornova Belediyespor- Mamak Belediyespor (Altındağ Atatürk)


19.00 Merkezefendi Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Pamukkale Üniversitesi)


Yarın:


14.30 Final Gençlik-Anadolu Basket (Bursa Atatürk)


15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Muradiye)


16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Petkimspor (Kurtdereli)


17.00 Semt77 Yalovaspor- Konyaspor (90. Yıl)


17.00 1881 Düzce Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)


17.00 Samsunspor- Akhisar Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)


Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Yarın:


14.00 Yalova VİP- Urla Belediyespor (90. Yıl)


14.00 1881 Düzce Belediyespor-Bosna 34 (Kalıcı Konutlar Merkez)


14.00 Bursa Büyükşehir- İstanbul Üniversitesi (Yıldırım Şahin Başol)


14.00 Antalya 07 Basketbol- Mersin Üniversitesi (Antalya)


15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Edremit)


15.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Gelişim (Complex İstanbul)


17.00 Bayraklı Belediyespor-Nesibe Aydın (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)


19.00 BOTAŞ Gelişim- Mardin Büyükşehir Başak (Ankara DSİ Etlik)

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:16 
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