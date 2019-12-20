Basketbolda haftanın programı! 4 ligde 30 maç... - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda haftanın programı! 4 ligde 30 maç... - Son Dakika Spor

Basketbolda haftanın programı! 4 ligde 30 maç...

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle: - ING Basketbol Süper LigiYarın: 13.

Basketbolda haftanın programı! 4 ligde 30 maç..., System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Bahçeşehir Koleji-Sigortam.net İTÜ Basket (Akatlar)


15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)


17.30 Pınar Karşıyaka- Beşiktaş Sompo Sigorta (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)


22 Aralık Pazar:


13.00 Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma (Ülker Spor ve Etkinlik)


15.15 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)


17.30 Türk Telekom- Gaziantep Basketbol (Ankara)


20.00 Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


23 Aralık Pazartesi:


20.00 TOFAŞ- Anadolu Efes (TOFAŞ)


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:


14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat (M. Sait Zarifoğlu)


14.00 Samsun Canik Belediyespor- Çankaya Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)


14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Antakya)


16.00 BOTAŞ-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara DSİ Etlik)


18.00 İzmit Belediyespor-Galatasaray (Kocaeli Atatürk)


22 Aralık Pazar:


16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo- Bellona Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:


17.30 Anadolu Basket- Mamak Belediyespor (TOBB ETÜ)


Yarın:


14.30 Final Gençlik- Samsunspor (Bursa Atatürk)


16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Kurtdereli)


16.00 Konyaspor- Merkezefendi Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)


16.00 Petkimspor- Bornova Belediyespor (ENKA)


17.00 Semt77 Yalovaspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)


17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Fethiye Beşkaza)


22 Aralık Pazar:


16.00 Akhisar Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Akhisar Belediye)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:


13.30 Nesibe Aydın- Mardin Büyükşehir Başak (TOBB ETÜ)


18.00 Urla Belediyespor- Edremit Belediyesi Gürespor (İzmir 12 Eylül)


18.00 1881 Düzce Belediyespor- Antalya 07 Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)


Yarın:


14.00 Bursa Büyükşehir-Yalova VİP (Yıldırım Şahin Başol)


22 Aralık Pazar:


14.00 Mersin Üniversitesi-Emlak Konut (Mersin Üniversitesi)


17.00 Bosna 34-BOTAŞ Gelişim (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)


17.00 İstanbul Üniversitesi- Bayraklı Belediyespor (Ahmet Cömert)


19.00 Fenerbahçe Gelişim- Sakarya Yükseliş (Fenerbahçe Metro Enerji)


basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:25 
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