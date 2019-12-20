Basketbolda haftanın programı! 4 ligde 30 maç...

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:



- ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Bahçeşehir Koleji-Sigortam.net İTÜ Basket (Akatlar)



15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)



17.30 Pınar Karşıyaka- Beşiktaş Sompo Sigorta (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)



22 Aralık Pazar:



13.00 Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma (Ülker Spor ve Etkinlik)



15.15 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



17.30 Türk Telekom- Gaziantep Basketbol (Ankara)



20.00 Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



23 Aralık Pazartesi:



20.00 TOFAŞ- Anadolu Efes (TOFAŞ)



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat (M. Sait Zarifoğlu)



14.00 Samsun Canik Belediyespor- Çankaya Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)



14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Antakya)



16.00 BOTAŞ-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara DSİ Etlik)



18.00 İzmit Belediyespor-Galatasaray (Kocaeli Atatürk)



22 Aralık Pazar:



16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo- Bellona Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



17.30 Anadolu Basket- Mamak Belediyespor (TOBB ETÜ)



Yarın:



14.30 Final Gençlik- Samsunspor (Bursa Atatürk)



16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Kurtdereli)



16.00 Konyaspor- Merkezefendi Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)



16.00 Petkimspor- Bornova Belediyespor (ENKA)



17.00 Semt77 Yalovaspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)



17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Fethiye Beşkaza)



22 Aralık Pazar:



16.00 Akhisar Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Akhisar Belediye)



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



13.30 Nesibe Aydın- Mardin Büyükşehir Başak (TOBB ETÜ)



18.00 Urla Belediyespor- Edremit Belediyesi Gürespor (İzmir 12 Eylül)



18.00 1881 Düzce Belediyespor- Antalya 07 Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)



Yarın:



14.00 Bursa Büyükşehir-Yalova VİP (Yıldırım Şahin Başol)



22 Aralık Pazar:



14.00 Mersin Üniversitesi-Emlak Konut (Mersin Üniversitesi)



17.00 Bosna 34-BOTAŞ Gelişim (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)



17.00 İstanbul Üniversitesi- Bayraklı Belediyespor (Ahmet Cömert)



19.00 Fenerbahçe Gelişim- Sakarya Yükseliş (Fenerbahçe Metro Enerji)



