Basketbolda haftanın programı! Dört lig, onlarca maç...

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:



- Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



15.15 Pınar Karşıyaka-Sigortam.net İTÜ Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



17.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)



20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)



20 Ekim Pazar:



13.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik)



15.15 OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)



17.30 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



21 Ekim Pazartesi:



20.00 Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.30 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)



15.15 Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Adana Atatürk)



20 Ekim Pazar:



13.00 Beşiktaş TRC İnşaat-İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)



14.00 OGM Ormanspor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)



15.15 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)



16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediye (Antakya)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



18.00 Bornova Belediyespor-Samsunspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)



19.00 Merkezefendi Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)



Yarın:



16.00 Mamak Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)



17.00 Gemlik Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)



17.00 Akhisar Belediyespor-Konyaspor (Akhisar Belediye)



17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Petkimspor (Fethiye Beşkaza)



17.00 Yalovaspor-Anadolu Basket (90. Yıl)



20 Ekim Pazar:



14.00 Bandırma Kırmızı-Final Gençlik (Banvit Kara Ali Acar)



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Yarın:



14.00 Bursa Büyükşehir-Mardin Büyükşehir Başak (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)



14.00 Antalya 07 Basketbol-Bayraklı Belediyesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)



15.00 Yalova VİP-Edremit Belediyesi Gürespor (90. Yıl)



15.00 Emlak Konut-BOTAŞ Gelişim (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)



18.00 1881 Düzce Belediyespor-Sakarya Yükseliş (Kalıcı Konutlar Merkez)



20 Ekim Pazar:



14.00 Mersin Üniversitesi-Nesibe Aydın (Mersin Üniversitesi)



16.00 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe Gelişim (Prof. Dr. Turgay Atasü)



17.00 Bosna 34-Urla Belediyespor (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)



