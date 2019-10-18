Son Dakika Haberleri: Basketbolda haftanın programı! Dört lig, onlarca maç...
Son Dakika Spor Basketbolda haftanın programı! Dört lig, onlarca maç...

Basketbolda haftanın programı! Dört lig, onlarca maç...

7 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle: - Basketbol Süper LigiYarın: 13.

Basketbolda haftanın programı! Dört lig, onlarca maç..., System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:


- Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)


15.15 Pınar Karşıyaka-Sigortam.net İTÜ Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)


17.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)


20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)


20 Ekim Pazar:


13.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik)


15.15 OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)


17.30 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


21 Ekim Pazartesi:


20.00 Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.30 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)


15.15 Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Adana Atatürk)


20 Ekim Pazar:


13.00 Beşiktaş TRC İnşaat-İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)


14.00 OGM Ormanspor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)


15.15 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)


16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediye (Antakya)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:


18.00 Bornova Belediyespor-Samsunspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)


19.00 Merkezefendi Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)


Yarın:


16.00 Mamak Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)


17.00 Gemlik Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)


17.00 Akhisar Belediyespor-Konyaspor (Akhisar Belediye)


17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Petkimspor (Fethiye Beşkaza)


17.00 Yalovaspor-Anadolu Basket (90. Yıl)


20 Ekim Pazar:


14.00 Bandırma Kırmızı-Final Gençlik (Banvit Kara Ali Acar)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Yarın:


14.00 Bursa Büyükşehir-Mardin Büyükşehir Başak (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)


14.00 Antalya 07 Basketbol-Bayraklı Belediyesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)


15.00 Yalova VİP-Edremit Belediyesi Gürespor (90. Yıl)


15.00 Emlak Konut-BOTAŞ Gelişim (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)


18.00 1881 Düzce Belediyespor-Sakarya Yükseliş (Kalıcı Konutlar Merkez)


20 Ekim Pazar:


14.00 Mersin Üniversitesi-Nesibe Aydın (Mersin Üniversitesi)


16.00 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe Gelişim (Prof. Dr. Turgay Atasü)


17.00 Bosna 34-Urla Belediyespor (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)


basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:47 
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