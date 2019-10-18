Basketbolda haftanın programı! Dört lig, onlarca maç...

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
- Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.15 Pınar Karşıyaka-Sigortam.net İTÜ Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)
20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)
20 Ekim Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik)
15.15 OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)
17.30 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.30 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)
15.15 Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Adana Atatürk)
20 Ekim Pazar:
13.00 Beşiktaş TRC İnşaat-İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)
14.00 OGM Ormanspor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
15.15 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediye (Antakya)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Bornova Belediyespor-Samsunspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
19.00 Merkezefendi Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)
Yarın:
16.00 Mamak Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)
17.00 Gemlik Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)
17.00 Akhisar Belediyespor-Konyaspor (Akhisar Belediye)
17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Petkimspor (Fethiye Beşkaza)
17.00 Yalovaspor-Anadolu Basket (90. Yıl)
20 Ekim Pazar:
14.00 Bandırma Kırmızı-Final Gençlik (Banvit Kara Ali Acar)
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Yarın:
14.00 Bursa Büyükşehir-Mardin Büyükşehir Başak (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)
14.00 Antalya 07 Basketbol-Bayraklı Belediyesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
15.00 Yalova VİP-Edremit Belediyesi Gürespor (90. Yıl)
15.00 Emlak Konut-BOTAŞ Gelişim (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)
18.00 1881 Düzce Belediyespor-Sakarya Yükseliş (Kalıcı Konutlar Merkez)
20 Ekim Pazar:
14.00 Mersin Üniversitesi-Nesibe Aydın (Mersin Üniversitesi)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe Gelişim (Prof. Dr. Turgay Atasü)
17.00 Bosna 34-Urla Belediyespor (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)