Basketbolda haftanın programları

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 10'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 ligde haftanın maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Sigortam.net İTÜ Basket (BJK Akatlar)
15.15 Teksüt Bandırma-Bahçeşehir Koleji (Teksüt Kara Ali Acar)
17.30 Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Türk Telekom (Gazanfer Bilge)
1 Aralık Pazar:
15.15 Frutti Extra Bursaspor- Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)
17.30 Pınar Karşıyaka- Fenerbahçe Beko (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
20.00 OGM Ormanspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ankara)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)
16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo- Samsun Canik Belediyespor (Metro Enerji)
17.00 İzmit Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Kocaeli Atatürk)
1 Aralık Pazar:
13.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)
15.15 Galatasaray-Beşiktaş TRC İnşaat (Ahmet Cömert)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
16.30 Anadolu Basket- Samsunspor (TOBB ETÜ)
Yarın:
16.00 Petkimspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)
16.00 Konyaspor-Final Gençlik (Selçuklu Belediyesi)
17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Fethiye Beşkaza)
17.00 Semt77 Yalovaspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)
17.00 Akhisar Belediyespor- Merkezefendi Belediyespor (Akhisar Belediye)
17.00 Gemlik Basketbol- Bornova Belediyespor (Gemlik)
1 Aralık Pazar:
14.00 Bandırma Kırmızı- Mamak Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Bayraklı Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)
18.00 BOTAŞ Gelişim-Nesibe Aydın (Ankara DSİ Etlik)
Yarın:
14.00 Antalya 07 Basketbol- Sakarya Yükseliş (Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Yalova VİP-Bosna 34 (90. Yıl)
14.00 Bursa Büyükşehir- Mersin Üniversitesi (Yıldırım Şahin Başol)
15.00 Emlak Konut- Urla Belediyespor (Complex İstanbul)
15.00 Edremit Belediyesi Gürespor- Mardin Büyükşehir Başak (Edremit)
1 Aralık Pazar:
16.00 1881 Düzce Belediye- İstanbul Üniversitesi (Kalıcı Konutlar Merkez)