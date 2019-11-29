Basketbolda haftanın programları

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 10'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 ligde haftanın maç programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Sigortam.net İTÜ Basket (BJK Akatlar)



15.15 Teksüt Bandırma-Bahçeşehir Koleji (Teksüt Kara Ali Acar)



17.30 Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Türk Telekom (Gazanfer Bilge)



1 Aralık Pazar:



15.15 Frutti Extra Bursaspor- Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)



17.30 Pınar Karşıyaka- Fenerbahçe Beko (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)



20.00 OGM Ormanspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ankara)



2 Aralık Pazartesi:



20.00 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)



16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo- Samsun Canik Belediyespor (Metro Enerji)



17.00 İzmit Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Kocaeli Atatürk)



1 Aralık Pazar:



13.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)



15.15 Galatasaray-Beşiktaş TRC İnşaat (Ahmet Cömert)



16.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



16.30 Anadolu Basket- Samsunspor (TOBB ETÜ)



Yarın:



16.00 Petkimspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)



16.00 Konyaspor-Final Gençlik (Selçuklu Belediyesi)



17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Fethiye Beşkaza)



17.00 Semt77 Yalovaspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)



17.00 Akhisar Belediyespor- Merkezefendi Belediyespor (Akhisar Belediye)



17.00 Gemlik Basketbol- Bornova Belediyespor (Gemlik)



1 Aralık Pazar:



14.00 Bandırma Kırmızı- Mamak Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



18.00 Bayraklı Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)



18.00 BOTAŞ Gelişim-Nesibe Aydın (Ankara DSİ Etlik)



Yarın:



14.00 Antalya 07 Basketbol- Sakarya Yükseliş (Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk)



14.00 Yalova VİP-Bosna 34 (90. Yıl)



14.00 Bursa Büyükşehir- Mersin Üniversitesi (Yıldırım Şahin Başol)



15.00 Emlak Konut- Urla Belediyespor (Complex İstanbul)



15.00 Edremit Belediyesi Gürespor- Mardin Büyükşehir Başak (Edremit)



1 Aralık Pazar:



16.00 1881 Düzce Belediye- İstanbul Üniversitesi (Kalıcı Konutlar Merkez)