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Basketbolda haftanın programları

6 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 10'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 10'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 ligde haftanın maç programı şöyle:


ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Sigortam.net İTÜ Basket (BJK Akatlar)


15.15 Teksüt Bandırma-Bahçeşehir Koleji (Teksüt Kara Ali Acar)


17.30 Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Türk Telekom (Gazanfer Bilge)


1 Aralık Pazar:


15.15 Frutti Extra Bursaspor- Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)


17.30 Pınar Karşıyaka- Fenerbahçe Beko (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)


20.00 OGM Ormanspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ankara)


2 Aralık Pazartesi:


20.00 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)


Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:


14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)


16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo- Samsun Canik Belediyespor (Metro Enerji)


17.00 İzmit Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Kocaeli Atatürk)


1 Aralık Pazar:


13.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)


15.15 Galatasaray-Beşiktaş TRC İnşaat (Ahmet Cömert)


16.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)


Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:


16.30 Anadolu Basket- Samsunspor (TOBB ETÜ)


Yarın:


16.00 Petkimspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)


16.00 Konyaspor-Final Gençlik (Selçuklu Belediyesi)


17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Fethiye Beşkaza)


17.00 Semt77 Yalovaspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)


17.00 Akhisar Belediyespor- Merkezefendi Belediyespor (Akhisar Belediye)


17.00 Gemlik Basketbol- Bornova Belediyespor (Gemlik)


1 Aralık Pazar:


14.00 Bandırma Kırmızı- Mamak Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)


Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:


18.00 Bayraklı Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)


18.00 BOTAŞ Gelişim-Nesibe Aydın (Ankara DSİ Etlik)


Yarın:


14.00 Antalya 07 Basketbol- Sakarya Yükseliş (Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk)


14.00 Yalova VİP-Bosna 34 (90. Yıl)


14.00 Bursa Büyükşehir- Mersin Üniversitesi (Yıldırım Şahin Başol)


15.00 Emlak Konut- Urla Belediyespor (Complex İstanbul)


15.00 Edremit Belediyesi Gürespor- Mardin Büyükşehir Başak (Edremit)


1 Aralık Pazar:


16.00 1881 Düzce Belediye- İstanbul Üniversitesi (Kalıcı Konutlar Merkez)

basketbol, Türkiye, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:16 
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