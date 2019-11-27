Basketbolda hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacağına inandığını belirtti.

TBF'nin internet sitesinde görüşlerine yer verilen Türkoğlu, milli takımın olimpiyat elemelerinde B Grubu'nda Çekya ve Uruguay ile eşleşmesini değerlendirdi.

Kuranın hayırlı olmasını dileyen Hidayet Türkoğlu, "FIBA 2020 Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda antrenörümüz ve teknik kadromuz ile tüm sporcu arkadaşlarımıza güvenimiz tam. Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Sporcularımızın, 23-28 Haziran'da Kanada'nın Victoria şehrinde milli formayı en iyi şekilde temsil ederek ülkemizi gururlandıracağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Federasyonun internet sitesinde ayrıca A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin de görüşleri paylaşıldı.

Başantrenör Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, olimpiyatlara katılmayı çok istediklerini vurgulayarak, "Kuranın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim. Tokyo'da yer alabilmek en büyük hedefimiz. Genç ve dinamik bir takımız. Çapraz grubumuzla beraber 6 ülke, tek bir olimpiyat vizesi için mücadele edecek. Dolayısıyla bu 6 ekip içinde en iyi takım olmak zorundayız. Zorlu maçlar bizi bekliyor. En iyisini yapacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haluk Yıldırım: "Çok iyi takımız ve kendimize güveniyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, olimpiyat elemelerinde A Milli Takım'a güvendiklerini aktardı.

Elemelerde kaliteli takımların mücadele ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Çekya ve Uruguay ile aynı grupta mücadele edeceğiz. Önce yarı final sonra da final oynamayı hedefliyoruz. Çapraz grubumuzla beraber 6 ekipten sadece bir ülke Tokyo'ya gidecek. Çok iyi bir takımız ve kendimize güveniyoruz. Türk basketbolunu bu turnuvada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kerem Tunçeri: "2020 Tokyo'da ülkemizi temsil etmek istiyoruz"

A Milli Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, olimpiyat elemelerinde zorlu maçların kendilerini beklediğini dile getirdi.

Genç ve geleceği parlak bir takıma sahip olduklarının altını çizen Tunçeri, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası'nda bazı şanssızlıklar yaşamış olsak da FIBA 2020 Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda oynamaya hak kazandık. Zorlu bir turnuva bizleri bekliyor ancak A Erkek Milli Takımımız her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek bir ekip. İyi hazırlanarak istediğimiz sonuçları almak ve Tokyo'da ülkemizi temsil etmek istiyoruz."