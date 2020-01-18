Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu - Son Dakika Spor

Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu

6 saat önce

Basketbolda ING All-Star 2020 organizasyonunda yarın karşılaşacak takımların ilk 5'te yer alacak oyuncuları açıklandı.

Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu, System.String[]

Basketbolda ING All- Star 2020 organizasyonunda yarın karşılaşacak takımların ilk 5'te yer alacak oyuncuları açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek karmaların ilk 5'leri, Kırmızı Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile Beyaz Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca tarafından seçildi.

Kırmızı Takım'ın ilk 5'inde, Shane Larkin (Anadolu Efes), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Aaron Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta), Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta) ve Sertaç Şanlı (Anadolu Efes) yer aldı.

Beyaz Takım'ın ilk 5'i ise Nando de Colo (Fenerbahçe Beko), Jordon Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Amath M'Baye (Pınar Karşıyaka)

ve Moustapha Fall'dan (Türk Telekom) oluştu.

basketbol, Türkiye, Sigorta, Star, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin istifası sonrası özeleştiri yaptı: Hata yaptık
Melisa Şenolsun, Atiye ile zirveye yerleşti YSK'nın listesi sonrası Gelecek Partisi, seçim için harekete geçti Medipol Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe'ye meydan okudu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 21:28:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]