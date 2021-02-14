Basketbolda İspanya Kral Kupası Barcelona'nın - Son Dakika

Basketbolda İspanya Kral Kupası Barcelona'nın

14.02.2021 23:17
Basketbolda İspanya Kral Kupası Barcelona'nın, System.String[]

Basketbolda İspanya Kral Kupası'nı, finalde Real Madrid'i 88-73 yenen Barcelona kazandı.

Basketbolda İspanya Kral Kupası'nı, finalde Real Madrid'i 88-73 yenen Barcelona kazandı.

Madrid'deki WiZink Center Spor Salonu'nda yapılan Kral Kupası turnuvasında finalde Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geldi.

Maçın başından sonuna rakibine karşı üstünlük kuran Barcelona, ilk periyodu 20-11, devreyi 52-31 ve üçüncü periyodu 69-50 önde kapattı.

Barcelona'da Cory Higgins 20 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve finalin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Barcelona'nın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius daha önce bu formayla 3 kez basketbolcu olarak kaldırdığı Kral Kupası'nı şimdi takımın başında kazanma başarısı gösterdi.

Kral Kupası'nda son şampiyon Real Madrid'i yenen Barcelona, 26. kez bu kupayı müzeyi götürdü.

Kupayı en çok kazanan takım 28 kez ile Real Madrid olurken, Barcelona aradaki farkı 2'ye düşürdü.

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde ise Real Madrid lider, Barcelona ise 2. sırada bulunuyor.

İspanya Kral Kupası, Real Madrid, Barcelona, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbolda İspanya Kral Kupası Barcelona'nın - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

13 şehidimizin ardından 5 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye sert tepki TSK, Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte sıcak çatışma anından ilk görüntüler Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia: Şampiyonu hakemler belirleyecek Son Dakika: İstanbul dahil 16 ilde yüz yüze eğitime kar engeli Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün
Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan teröristlerin imha edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan teröristlerin imha edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı         
23:22
Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 49'a yükseldi Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 49'a yükseldi         
22:59
Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu değerlendirdi: Bence değil Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu değerlendirdi: Bence değil         
22:26
Dr. Fauci: Koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu diğerlerinden daha tehlikeli Dr. Fauci: Koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu diğerlerinden daha tehlikeli         
21:13
G.Saray-Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarına F.Bahçe de isyan etti: Adalet yok G.Saray-Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarına F.Bahçe de isyan etti: Adalet yok         
20:41
24 yaşındaki genç, kendisini odasında bulunan boruya iple asarak yaşamına son verdi 24 yaşındaki genç, kendisini odasında bulunan boruya iple asarak yaşamına son verdi         
19:48
'Türk' lakabıyla bilinen eski Arjantin Devlet Başkanı Manem hayatını kaybetti 'Türk' lakabıyla bilinen eski Arjantin Devlet Başkanı Manem hayatını kaybetti         
19:15
Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı         
17:49
Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı         
14:58
Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu         
14:19
8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu 8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu         
12:50
Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı         
11:19
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor         
19:36
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 23:55:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbolda İspanya Kral Kupası Barcelona'nın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei