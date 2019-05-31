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Basketbolda kadın milliler İspanya'ya gitti

27 dakika önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel turnuvaya katılmak için İspanya'ya gitti.

Basketbolda kadın milliler İspanya'ya gitti, System.String[]
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel turnuvaya katılmak için İspanya'ya gitti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın hazırlıklarını sürdüren milliler, İspanya'nın Burgos kentindeki özel turnuvada mücadele edecek.
Turnuvada milli takımın yanı sıra ev sahibi İspanya, Macaristan ve Letonya yer alacak.
A Milli Basketbol Takımı, turnuvanın ardından 3 Haziran Pazartesi günü Türkiye'ye dönecek.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:32 Kaynak: AA
basketbol, İspanya, Spor
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