Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası, Adana'da sahibini bulacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası, Adana'da sahibini bulacak - Son Dakika Spor

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası, Adana'da sahibini bulacak

6 saat önce

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası, Adana'da sahibini bulacak.

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası, Adana'da sahibini bulacak, System.String[]

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası, Adana'da sahibini bulacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8 sırada bitiren ekiplerin katılacağı organizasyon, yarın Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Organizasyonda Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray, OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş TRC İnşaat, İzmit Belediyespor ve Bellona Kayseri Basketbol mücadele edecek.

Kupada çeyrek finalde yarın saat 17.30'da Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol, saat 20.30'da ise Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçları yapılacak.

Çeyrek finalin diğer maçlarında 4 Mart'ta saat 17.30'da Galatasaray ile İzmit Belediyespor, saat 20.30'da da OGM Ormanspor ile Beşiktaş TRC İnşaat karşılaşacak.

Türkiye Kupası'nda 5 Mart'ta oynanacak yarı finallerin eşleşmeleri ise şöyle:

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol galibi/ Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi galibi

20.30 Galatasaray-İzmit Belediyespor galibi/ OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat galibi

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finali de 7 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, basketbol, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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