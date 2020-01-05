Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısı tamamlanırken, Kadınlar Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu.

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısı tamamlanırken, Kadınlar Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre ligde birinci devreyi ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray, OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş TRC İnşaat, İzmit Belediyespor ve Bellona Kayseri Basketbol, 3-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti.

Kupada çeyrek final eşleşmesi şu şekilde oluştu:

Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol

Galatasaray-İzmit Belediyespor

OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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