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Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı, finalde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup eden Fenerbahçe...
7 saat önce
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı, finalde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup eden Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı. Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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