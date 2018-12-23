Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 79-77 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, zorlu bir atmosferde maçı kazandıklarını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 79-77 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, zorlu bir atmosferde maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak Gören, Afyon Belediyespor'un mücadeleci bir takım olduğunu kaydetti.

Maçın kendileri için önemine vurgu yapan Gören, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçın bizim için çok önemli olduğunu biliyorduk. Bugün burada oyuncularımızın müthiş mücadelesi ve çabasıyla kazanmanın yolunu bulduk. Öncelikle takımıma teşekkür ediyorum. Uzun ve kısa oyuncularımız iyi oynadı. Zorlu ve ağır bir atmosferde maçı kazandık. Afyon takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:31 Kaynak: AA

Türk Telekom, Afyonkarahisar, Spor
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