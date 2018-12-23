Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes'e 93-81 mağlup olan TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes'e 93-81 mağlup olan TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada planladıkları gibi oynayamadıklarını dile getirdi.

İki takım arasında mücadele konusunda farklar olduğunu belirten Ene, şöyle konuştu:

"Böyle bir maç oynamak istemiyorduk. Maçın sonu çift hanelerle bitmiş görünse de iki takım arasında farklar vardı. Bu düzeyde basketbol oynamaya hazır değiliz. Oynadığımız takım iyi bir takım. Bundan daha iyi mücadele gösterebilirdik. Biz de geçen seneden hedef takımız. Böyle olduğu için de takımlar bize karşı farklı oynuyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz."

Ergin Ataman: "Bu maçı kazanmak önemliydi"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da oyuncularını galibiyetten dolayı kutladı.

Sezon boyunca oynadıkları iyi basketbolu bu maça da yansıttıklarını ifade eden Ataman, "TOFAŞ, bizim rakibimiz ve onlar geri düşmelerine rağmen iyi reaksiyon gösterdiler ama bugün iyi basketbol oynayarak, maçı kazanmasını bildik. Çift maç oynadığımız bir haftanın ardından bu maçı kazanmak önemliydi." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:19 Kaynak: AA

Orhun Ene, Anadolu Efes, Spor
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