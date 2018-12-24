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Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 82-57 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, ikinci yarı doğru reaksiyon göstererek net bir skorla kazandıklarını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 82-57 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, ikinci yarı doğru reaksiyon göstererek net bir skorla kazandıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, maçın kendisi için özel geçtiğini aktararak "Kendi kurduğum takımdan kalan oyunculara karşı oynadık. Sakaryalı oyuncuları tebrik ederim. Çok fedakar ve yürekli kişiler. Özellikle ilk yarıda gayet sert ve kararlı oynadılar, bizi sıkıştırdılar. Böyle pozisyonlardan ders çıkarmanın doğru olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Ernak, şunları kaydetti:

"Devre arasından sonra doğru bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Net bir skorla kazandık. Sevinecek ya da üzülecek vaktimiz yok. Önümüzde THY Avrupa Ligi'de Olympiakos maçı var. Tepki verme peşindeyiz. Kendimizi geliştiriyoruz. Bunu da antrenman yapmadan birbirimizle iletişim halinde maçları oynarken yapmaya çalışıyoruz. Keyifli de bir dönem. Ne kadar birbirimize kenetlenirsek bu süreci o kadar kısaltacağız."

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz ise mağlubiyete rağmen iyi takım olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Gelecek hafta Banvit ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bulkaz, "İyi takım olma yolunda ilerliyoruz. Edogi'nin takıma katılmasıyla rotasyonumuz biraz daha rahatladı. Bu maça hazırlanmaya başlayacağız. Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:17 Kaynak: AA

Darüşşafaka, Sakarya, basketbol, Spor
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