Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid 'i 65-63 yenen Fenerbahçe Beko 'nun başantrenörü Zeljko Obradovic , son dakikalarda hem hücumda hem de savunmada doğru oynadıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde final oynayan takıma karşı mücadele ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:"Real Madrid maçları her zaman özeldir. Savunmaya ilk çeyrekte iyi başladık. İkinci çeyrekte topu kullanırken çabuk davrandık. Hücum açısından yeterli öz güvenle oynamadık. Real Madrid'e karşı hücum ederken topu kullanırken kararsız kaldık. İkinci yarıda maça ilk çeyrekteki gibi başladık ama tekrardan ikinci oyundan düştük. Son iki dakikada çok iyi reaksiyon gösterdik. Son dakikalarda hem hücum hem de savunma açısında doğru şeyler yaptık. Datome'nin kullandığı top kazanmamıza sebep oldu. Son 6 saniye kala Real Madrid iyi oyuncuları var, sayı bulabilirlerdi ama şans bizim yanımızdaydı. Oyuncularımı maç sonundaki reaksiyon için tebrik ediyorum."THY Avrupa Ligi'nde önlerinde 15 maç daha kaldığını aktaran Sırp başantrenör, "Çok iyi pozisyondayız ama düzeltmemiz gereken şeyler var. Daha fazla oyuncunun katkısına ihtiyacımız var. Çünkü sezon çok uzun ve yararlanamadığımız oyuncularımız oldu. Bugün olduğu gibi herkes savaştı. Real Madrid gibi kalite bir takıma karşı savaştık ve kazandık." diye konuştu.Sloukas'ın hastalığı nedeniyle karşılaşmada süre alamamasının hatırlatılması üzerene Obradovic, "11 top kaybı yaptık. Onun olmadığı sürede agresif oynamamız gerekiyordu ama biz farklı oynadık. Bu takımda Melih Mahmutoğlu Sinan Güler , Green ve Egehan Arna da var. Hepsi agresif oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.Sezonun ilk yarısını lider tamamladıkları için mutlu olduklarını aktaran Obradovic, "Mutluyuz ama anlamı yok, önümüzde 15 maç daha var. Aslında bir maç kaybetmiş olmamız herkese karşı savaştığımızı gösteriyor. Önemli olan sezonun ikinci yarısından sonra hangi noktada olacağımız." ifadelerini kullandı.Laso: "Oyuncularıma kızamam"Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso , karşılaşmanın başa baş geçtiğini dile getirdi.Sözlerine Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak başlayan Laso, "Çok başa baş geçen bir maçtı. İlk çeyrekte Fenerbahçe Beko üstünlük kurdu. İkinci çeyrekte oyunu dengeledik ve soyunma odasına beraberlikle girdik. İkinci yarı çok sert geçti. İki ekip de her top için savaştı. Sonuçtan çok mutlu olduğumu söyleyemem. Özellikle son saniyelerde avantajı iyi kullanamadık. Oyuncularım tüm maç boyunca Fenerbahçe Beko'yu yenmenin ne kadar zor olacağının bilinciyle oynadı. O yüzden oyuncularıma kızamam. THY Avrupa Ligi'nde her maç zor." ifadelerini kullandı.Öte yandan Laso, Llull'un diskalifiye edilme kararının yanlış olduğu belirtti.