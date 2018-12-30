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Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 104-76 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, yılın son maçında iyi oynayarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 104-76 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, yılın son maçında iyi oynayarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça iyi başladıklarını belirterek "Maçın başında rakibi ciddiye alıp, iyi savunma ve hücum organizasyonlarıyla çok iyi bir fark yakaladık. Sonraki bölümlerde zaman zaman çok iyi oynadık. Kenardan gelen oyuncular elbette aynı tempoda oynayamadı. Ligde istediğimizi aldık. 2018 yılının son maçında iyi oynayarak galip geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes için 2018 yılını değerlendiren Ataman, şunları kaydetti:

"Bu yıl iki kupa kazandık. Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde çok kötü bir sezon geçirdik. Bu sezon ise THY Avrupa Ligi'nin ilk yarısını dördüncü sırada tamamladık. Yeni bir kadroya sahip olmamıza rağmen büyük bir başarı. Hedeflerimiz büyüdü. Perşembe akşamı Bayern Münih maçıyla ikinci yarı başlayacak. Yarından itibaren bu maçın hazırlıklarına başlayacağız."

Çıvgın: "Takımımdan daha iyi mücadele bekledim"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın ise Anadolu Efes'e karşı mücadele edemediklerini belirtti.

Çıvgın, maça çok kötü başladıklarını aktararak "Söyleyecek çok da bir şey yok. Takımımdan daha iyi mücadele bekledim. Ancak olayın basketbol kısmına hiç giremedik. Anadolu Efes'e karşı mücadele etmezseniz olacağı budur." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:43 Kaynak: AA

Ergin Ataman, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Spor
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