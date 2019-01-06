Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 73-71 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, zor da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 73-71 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, zor da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Markovic, 35 dakikasını domine ettikleri karşılaşmanın sonlarında zor anlar yaşadıklarını aktardı.

"Maç sonu analizi yaparken bundan sonra son beş dakikada neler yaptığımıza daha iyi bakmamız gerekiyor." diyen Markovic, şu ifadeleri kullandı:

"Top kayıpları yaptık, şutları sayı yapamadık. Onlar gelip sayı yaptı. Ligdeki 7. galibiyetimizi aldık. Çok önemli bir galibiyetti. Bu da açıkçası basketbolu ne kadar sevdiğimizin bir göstergesi. Hiç tahmin edemediğimiz şeyler olabiliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Gaziantep, Afyonkarahisar, basketbol, Spor
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