Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

52 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçında sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-79 mağlup eden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Basketbolda Maçın Ardından, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçında sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-79 mağlup eden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir takımı yendiklerini vurguladı.

Beşiktaş Sompo Japan'ın kadro ve organizasyon olarak iyi bir takım olduğunu belirten Ene, zorlu bir maçı geride bıraktıklarına dikkati çekti.

Ene, geçen sezonki performanslarından dolayı bu tür maçlarda kendilerinin favori gösterildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Lig artık çok farklı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in dışındaki takımların potansiyeli çok iyi. Organizasyonları da iyi. Onun için bundan sonraki süreçte zorlu maçlar bekliyor bizi. Bu maçı sahamızda kazandığımız için mutluyum. Maçı daha iyi de bitirebilirdik. Böyle bir ikinci periyot oynadıktan sonra üçüncü periyoda bu kadar kötü başlamamalıydık. Yumuşak ve sorumsuz enerji bence Beşiktaş'ı tekrar oyunda tuttu. Bunu oyuncularımızla konuştuk. Daha iyi savunma yapmak için takımca gayret ediyoruz. Aldığımız galibiyet bizim için önemli ama bundan sonra daha iyi olmadığımız sürece bir önemi yok. Bugün, ortaya koyduğumuz oyunun süresini daha da arttırmak için bir hedefin açığa çıktığı maç oldu."

Ivanovic: "Maçın ilk yarısını onların temposuyla oynadık"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, kötü oyun oynayıp mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Maçın ilk 20 dakikasında oyunun içine giremediklerini belirten Ivanovic, "Maçın ilk yarısını onların temposuyla oynadık. Maçı kaybetmemizin temel nedeni bu. Bizim yaptığımız ve onların yaptığı fauller arasında büyük farklar vardı. Anlamakta zorlandık." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:30 Kaynak: AA

Orhun Ene, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barcelona Kulübü, Sosyal Medyadan Şenol Güneş'in Messi Sözlerine Cevap Verdi Beşiktaş'ın Greuther Fürth ile Oynayacağı Hazırlık Maçı Yoğun Yağmur Yağışı Nedeniyle İptal Edildi

Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı Deplasmanda 3-2 Mağlup Etti İtalyan Basını Beşiktaş'ın Alen Halilovic Transferini Bitirdiğini Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 20:22:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]