Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında sahasında Banvit'e 87-66 yenilen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, takımının sezon başından beri en kötü maçını oynadığını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında sahasında Banvit'e 87-66 yenilen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, takımının sezon başından beri en kötü maçını oynadığını söyledi.

Gören, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Türk Telekom olarak sezon başından beri çok iyi çizgide getirdiğimiz süreçte çok kötü bir maç kaybettik." dedi.

Kazanmaları halinde ilk yarıyı 3. sırada bitireceklerini hatırlatan Gören, "Maçın başından sonuna kadar var olamadan kaybettik. Basketbolda böyle günler vardır ama bunu kabullenmek çok zor. Avrupa kupaları ile 26. maçımızı oynadık, ilk defa sahada bu kadar kötü bir takım vardı. Banvit maçı domine etti ve hep önde götürdü. Onları da tebrik ediyoruz. İlk yarıyı 4. sırada bitirdik. İkinci yarıda pozisyonumuzu korumak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Hakan Demir: "Son periyot hariç çok iyi savunma yaptık"

Banvit Başantrenörü Hakan Demir ise son periyot hariç çok iyi savunma yaptıklarını, bu sayede de maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Demir, Türk Telekom'u bugüne kadar gösterdiği başarılı performans nedeniyle tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Son periyot hariç çok iyi savunma yaptık. Son çeyrekte farktan dolayı rotasyon ve gevşemeler oldu. İlk 3 periyot müthiş bir savunma yaptık, takımımı tebrik ediyorum. Son 1 haftaya bakarsak oynadığımız 3 maçta da oyuncularım özverili savunma yaptı. Banvit Kulübüne yakışan bir hafta geçirdik. Bu maçla ilk yarıyı bitirmiş oluyoruz. Sıralama olarak Banvit'e yakışan bir yerde değiliz. Önümüzde kocaman bir 2. yarı duruyor. 2. yarı bittiğinde bize yakışan yerde olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:33 Kaynak: AA

Banvit, Türk Telekom, Spor
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