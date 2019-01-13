Basketbolda Maçın Ardından
22 dakika önce
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş'a 65-52 yenildikleri maçta istedikleri basketbolu oynayamadıklarını söyledi.
Galatasaray
Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş
'a 65-52 yenildikleri maçta istedikleri basketbolu oynayamadıklarını söyledi.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güven, "Taraftarımızdan takım adına ve kendi adımıza özür diliyorum. Böyle bir taraftarın önünde böyle üzücü bir mağlubiyet almak bize yakışmadı." diye konuştu.
Efe Güven, FIBA Avrupa
Kupası'nın yorgunluğunun olduğuna değinerek, "Bundan 2 gün önce oynadığımız maçta çok ciddi bir efor ve enerji sarf etmiştik. Ondan sonra da böyle bir maça odaklanmak zor oldu. Maça iyi başladık ama sonrasında hafta içindeki yorgunluklar ortaya çıktı. Bu bahane değil çünkü Beşiktaş da hafta içi bir Avrupa mücadelesi oynadı. İlk 5 dakika ve son 5 dakika haricinde istediğimiz basketbolu oynayamadık." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başantrenörü Aziz Akkaya
'nın babasının rahatsızlığı nedeniyle maçtan sonra acilen salondan ayrıldığı ve bu nedenle basın toplantısına katılamadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:20 Kaynak: AA
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