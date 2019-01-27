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Basketbolda Maçın Ardından

42 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'ye 68-60 yenilen Galatasaray'ın başantrenörü Efe Güven, galibiyetten ötürü Fenerbahçe'yi tebrik etti.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'ye 68-60 yenilen Galatasaray'ın başantrenörü Efe Güven, galibiyetten ötürü Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güven, "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki Kadınlar FIBA Avrupa Kupası maçının hazırlıklarına kısa bir aranın ardından başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Efe Güven, maçın son bölümlerinde Fenerbahçe Kadın Basketbol A Takım Menajeri Didem Akın ile aralarında yaşanan gerginlikle ilgili soruya ise, "Söylenecek bir şey yok. Maç içinde öyle gerginlikler oluyor." şeklinde cevap verdi.

Galatasaray oyuncularınan Sinem Ataş ise maça iyi hazırlandıklarını dile getirerek kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Garnier: "Zor bir maç oldu"

Fenerbahçe Başantrenörü Valeria Garnier, oyuncularıyla gurur duyduklarını söyledi.

Zor bir maç beklediklerini ve karşılaşmanın böyle geçtiğini ifade eden Garnier, "Galatasaray deplasmanında bu zorluğu bekliyorduk. Oyuncularımla gösterdikleri reaksiyon için gurur duyuyorum. Bu maçları kazanmanız için iyi savunma yapmanız ve ribaundlarda iyi olmanız gerekir. Biz bu iki konuda da iyiydik." diye konuştu.

Ayşe Cora ise derbi maçlarının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını ve galibiyetin üstüne koyarak devam edeceklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:35 Kaynak: AA

Galatasaray, EFE, Fenerbahçe, Spor
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