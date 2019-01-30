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Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Erkekler FIBA Avrupa Kupası I Grubu 5. hafta maçında Alman ekibi s.Oliver Würzburg'a 104-91 mağlup olmasına rağmen adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, "Son 16 turuna bu şekilde kalmak istemezdik.

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Erkekler FIBA Avrupa Kupası I Grubu 5. hafta maçında Alman ekibi s. Oliver Würzburg'a 104-91 mağlup olmasına rağmen adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, "Son 16 turuna bu şekilde kalmak istemezdik." dedi.

Çıvgın, maçtan sonra yaptığı açıklamada, 40 dakika boyunca savunma reaksiyonunu iyi veremediklerini söyledi. Rakibin de şut atışlarında yüzdeli mücadele ettiğini kaydeden Çıvgın, şöyle konuştu:

"Savunma reaksiyonumuz kötüydü. Kendilerini oyuna feda etme konusunda sıkıntı yaşayan oyuncularımız var. Bir şekilde çözeceğiz. Son 16 turuna bu şekilde kalmak istemezdik, kazanarak son 16 turuna çıkmayı isterdik. Maç içinde son 16 turuna kalmayı öğrenmek de konsantrasyonumuzu etkiledi. Zor bir deplasman olduğunu biliyorduk ama mağlup olduk. Ligde cumartesi günü önemli bir Beşiktaş maçımız var, ona odaklanacağız."

Çıvgın, Birkan Batuk'un kasığında bir çekme bulunduğunu, durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Avrupa, Oliver, Pınar Karşıyaka, Spor
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