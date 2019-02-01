Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'e 86-82 yenilen Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak, ikinci yarıdaki oyunlarının maçı kazanmaya yetmediğini söyledi.

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THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'e 86-82 yenilen Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak, ikinci yarıdaki oyunlarının maçı kazanmaya yetmediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, oyuncularının iyi bir performans ortaya koyduğunu vurgulayarak "Avrupa Ligi'nin son şampiyonunu yenmek istiyorsanız ilk periyotta 23 sayı yememelisiniz. Boyalı alanda 35 sayı vererek, rakibi burada zorlamazsanız maçı kazanamazsınız. Bunlar ilk yarı için geçerli." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı farklı bir oyunun olduğunu belirten Ernak, "Son pozisyona kadar maçın içindeydik. Ancak maçı kazanmayı başaramadık. Mutlu olunacak bir gün değil. Umutlu olunacak bir gün." diye konuştu.

Laso: "Son dakikaları akıllı oynadık"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, maçın son bölümünü akıllı oynayarak galip geldiklerini ifade etti.

Üç periyot boyunca iyi oynadıklarını aktaran Laso, "Takımımı tebrik ediyorum. Son çeyrekte rakibimiz savunma direncini artırdı. Douglas ve Evans'la dış atışlarda çok etkili oldular. Bu, hücumda ve savunmada Darüşşafaka'nın direncini artırdı. Taraftarlarının desteği de bu bölümde arttı. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar son toplarda maçlar kaybediyordu, sürprizler yapıyordu. Son dakikaları akıllı oynayarak karşılaşmayı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:55 Kaynak: AA

Real Madrid, Darüşşafaka, Avrupa, Spor
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