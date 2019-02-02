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Basketbolda Maçın Ardından

28 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında TOFAŞ'a 87-82 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Yavuz, düşük şut yüzdesiyle oynadıklarını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında TOFAŞ'a 87-82 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Yavuz, düşük şut yüzdesiyle oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yavuz, maçı çok istediklerini aktararak, "Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Hepsi basketbolu bilip oyun içinde birbirlerini yönlendiriyor. Basketbol içinde birçok dinamikleri bulunduruyor. Her şeyi çok iyi yapmanız lazım. Düşük şut yüzdesiyle oynadık. Biz doğru yoldayız. İnşallah seri galibiyetler alacağız." ifadelerini kullandı.

Ene: "Önemli bir galibiyet aldık"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Ene, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2 yeni yabancı oyuncu transferiyle tehlikeli bir ekip haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Önemli bir galibiyet aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un bundan sonraki maçlarda rakiplerine sorun yaratacağını düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Ancak hücumlarda yanlış tercih ve basit hatalar yaparak rakibimizin geri dönüşlerine izin verdik. Daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyuz ama bunları değiştirmemiz gerekiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:17 Kaynak: AA

basketbol, Hakan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor
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