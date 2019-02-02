Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, "Oyuncularımın gösterdiği özveri müthişti, taraftarımıza teşekkür ediyorum.

Basketbolda Maçın Ardından, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, "Oyuncularımın gösterdiği özveri müthişti, taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çıvgın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, böyle bir galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Kendi evlerinde oynadıkları her karşılaşmada taraftar desteğini hissettiklerini ancak bugün daha farklı bir atmosfer olduğunu kaydeden Çıvgın, şöyle konuştu:

"Dar rotasyona rağmen arenadaki atmosferle birlikte maç uzatmaya gitti. Uzatmaya gitmeden de kazanabilirdik. Hafta içindeki Avrupa kupası maçında hazırlanacak çok zamanımız yoktu. Tek idmanla hazırlanmaya çalıştık. Oyuncularımın gösterdiği özveri müthişti, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra ligde içeride iki maçımız var, onları da kazanıp play-off potasında yarışı devam ettirmek istiyoruz."

Çıvgın, Kameron Chatman'la yollarının ayrılmasının ardından şu anda takviye yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Sakat olan Türk oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz. Eğer kafamızdaki planda bir aksaklık olmadığı sürece 4 yabancı ile devam edip, Türk oyuncuların aldığı rolle beraber hem Avrupa'da hem Türkiye liginde hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ivanovic: "Son hücumu iyi oynayamadık"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic de zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti. Rakiplerinin hücum ribauntlarında ve hızlı hücumlarda etkili olduğunu bildiklerini belirten Ivanovic, "Bunları yapmaları halinde kazanamayacağımızı biliyorduk. Onlar kazandılar. Son hücumu iyi oynayamadık." yorumunu yaptı.

Ivanovic, müsabakanın ardından Pınar Karşıyaka'dan iki yardımcı antrenörün kendi yardımcı antrenörlerine fiziksel müdahalede bulunduğunu ileri sürerek, bunun inanılmaz bir şey olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:59 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İkinci Gol Geldi! Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la Karşılaşıyor Son Dakika! Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü Tek Golle Devirdi

Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 20:26:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]