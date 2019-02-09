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Basketbolda Maçın Ardından

29 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 83-58 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, maçı ciddiye alarak kazandıklarını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 83-58 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, maçı ciddiye alarak kazandıklarını söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un bazı problemlerinin olduğunu ifade ederek, "İşimizi ciddiye aldık ve galip geldik." ifadesini kullandı.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz ise Gaziantep Basketbol'un çıkış yakalayan ligin iyi takımlarından biri olduğunu belirterek, "Sakat oyuncularımızın eksikliğini geçen haftaya göre daha fazla hissettik. Bu kadromuzla gelecek haftalarda da en iyisini yaparak mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:13 Kaynak: AA

Gaziantep, Sakarya, basketbol, Spor
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