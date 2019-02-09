Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Türk Telekom'u 85-67 yenen Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Dusko Ivanovic, hem savunmada hem de hücumda iyi oynadıklarını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Türk Telekom'u 85-67 yenen Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Dusko Ivanovic, hem savunmada hem de hücumda iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ivanovic, "Bugün ciddi bir maç oynadık. Küçük hatalar vardı ama hem savunmada hem de hücumda iyi oynadık. Maçı kontrol ettik, bazı oyuncularımızın da bireysel performansları bize yardımcı oldu." diye konuştu.

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören ise Beşiktaş Sompo Japan'ın maçı hak ederek kazandığını dile getirdi.

Sözlerine Beşiktaş Sompo Japan'ı kutlayarak başlayan Gören, "Sert ve kararlı oynadılar. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Maça kötü başladık. Bütün maç arkadan takip ediyor olmak kolay değil. Belli dönemlerde farkı azaltsak da hücumlarda kötü tercihler yaptık. Beşiktaş Sompo Japan, net bir galibiyet aldı. Bizim de düzeltmemiz gereken şeyler var." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:27 Kaynak: AA

Türk Telekom, Beşiktaş, Spor
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