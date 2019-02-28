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Basketbolda Maçın Ardından

37 dakika önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-66 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-66 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Maçın başındaki birkaç dakika ve üçüncü çeyrekteki birkaç dakika hariç iyi oynadık. Savunmamız çok iyiydi. Hücumda çok akıllı oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Çok saygı duyduğumuz, iyi bir takıma karşı alınan galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftara da bu takıma destekleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, üç sayılık atışlardaki yüzdeleriyle ilgili bir soruya, "Topu iyi paylaştığınız ve öz güvenli olduğunuz zaman bu iyi performans sürecektir. Oyuncularımın bu şekilde devam etmesi gerekiyor." cevabını verdi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bugün çok iyi performans ortaya koydular. Dışarıdan buldukları atışlarda çok yüzdeli oynadılar, 5-6 son saniye üçlüğü buldular. İlk 6 dakikadan sonra kontrol ve oyun disiplinini kaybettik. Bu akşam iyi oynamadık. Fenerbahçe bu akşam çok iyi bir oyun sergiledi, el üstü çok fazla şans buldular. Bugün ortaya koyduğumuz basketbol, sezon boyunca ortaya koyduğumuz basketbolun dışındaydı. Fenerbahçe bugün saha avantajını iyi kullandı. Avrupa Ligi'nde hala aynı noktadayız. Barcelona maçına hazır şekilde çıkmak istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:40 Kaynak: AA

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