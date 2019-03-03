Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-75 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, "Maçın kırılma anlarında takımımın saha içinde mücadelesi ve kavgası üst düzeydeydi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-75 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, "Maçın kırılma anlarında takımımın saha içinde mücadelesi ve kavgası üst düzeydeydi." dedi.



Bauermann, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Galibiyeti hak ettiklerini kaydeden Bauermann, "Ben buraya geldiğimde taraftarlarımız iç saha maçlarında takımın 6. oyuncusu gibi olduğunu söylemişlerdi, biraz eksik anlatmışlar. Taraftarımız yedinci belki sekizinci oyuncumuzdu. Onlarsız bu galibiyet kolay olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.



Bauermann, göreve geldiğinden bu yana herkesin özveriyle çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:



"Bugün tüm oyuncularım çok iyi mücadele etti. Onlar için kolay bir sezon geçmiyor 5-6 günden beri hem mental hem fiziksel olarak çok iyi performans. gösterdiler. Defansif anlamda daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Galatasaray karşısında istediğimiz savunmayı yapıp, rakibimizi 75 sayı ve altında tuttuğumuzda maçı kazanırız demiştik. Sonuçta 75 sayı yedik. Bence maçın kırılma anlarında takımımın saha içinde mücadelesi ve kavgası üst düzeydeydi. Galibiyetle başladığım için çok mutluyum. Umarım geri kalanda maçta da bunu sürdürürüz."



Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan da Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek, "Maç hakkında konuşmayacağım çünkü konuşursam ceza alacağım, müthiş sinirliyim." dedi.

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