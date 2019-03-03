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Basketbolda Maçın Ardından

57 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 67-65 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, müthiş bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 67-65 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, müthiş bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadıklarını aktararak, "Oyuncular müthiş bir mücadele ortaya koydular. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ile 3. çeyreğin ortasına kadar başa baş bir mücadele ortaya koyduklarını dile getiren Ataman, "Bu maçta az oyuncuyla oynamak zorunda kaldık. Doğuş Balbay sakattı. Buğrahan Tuncer ise maç içinde kasığından sakatlandı. Fenerbahçe Beko, 10 sayı öne geçtiğinde risk aldık ve hiç denemediğimiz Sertaç Şanlı, Dunston ve Moerman'dan oluşan 3 uzunlu alan savunması uyguladık. Fenerbahçe Beko biraz duraksadı. Ardından hücumda farklı bir sisteme geçerek maça ortak olduk. Geriden gelmenin vermiş olduğu tempoyla da maçı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Beko ile hafta içi THY Avrupa Ligi'nde yaptıkları maçta taciz ve hakarete uğradığını iddia ederek Avrupa Ligi organizasyonunun soruşturma açmasını isteyen Ataman, konuya ilişkin soru üzerine, "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Maçı gölgelemesini istemiyorum. Girişimler yapıldı. Bu çok ciddi bir konu." yanıtını verdi.

Takım kaptanı Doğuş Balbay'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren deneyimli başantrenör, "Dizinde ciddi bir sakatlık var. Çok uzun süreli bir sakatlık değil ancak bugün oynaması imkansızdı. Doğuş'u Barcelona Lassa maçına yetiştirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:56 Kaynak: AA

Avrupa, Beko, Fenerbahçe, Spor
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