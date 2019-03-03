Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

49 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'e 67-65 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, maçın son bölümünde potalarında çok kolay basketler gördüklerini söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'e 67-65 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, maçın son bölümünde potalarında çok kolay basketler gördüklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndan yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Obradovic, önde oldukları süreçte Anadolu Efes karşısında daha rahat bir oyun sergilediklerini belirterek, "Ancak hücumda kötü oynayarak maçı kaybettik. Son bölümde de çok kolay sayılar yedik. Son 10 saniyede maçı kazanma şansımız vardı ama bunu değerlendiremedik. Anadolu Efes'i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Yarın maçı tekrar izlediğimizde mağlup olmamızın sebeplerini daha iyi anlayacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:59 Kaynak: AA

Beko, Ivan Obradovic, Anadolu Efes, Spor
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