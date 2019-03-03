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Basketbolda Maçın Ardından

21 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 80-72'i mağlup eden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, müsabaka içinde sık sık hamleler yaparak, iyi bir takımı yendiklerini söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 80-72'i mağlup eden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, müsabaka içinde sık sık hamleler yaparak, iyi bir takımı yendiklerini söyledi.


Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.


Rakiplerinin çok sık maç oynayan bir takım olduğunu vurgulayan Ene, bunun onları diri tuttuğunu ifade etti.


Ene, maç genelinde geniş bir rotasyonla oynadıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:


"Maçın içinde iniş çıkışlar oluyor. Üçüncü periyodun başında 5 dakika, 5 sayıda kaldık. Maçın sonunu bazı oyuncularımız iyi oynadı. Sonunda kaybedebilirdik. Takım ve kadro olarak çok farklı değiliz. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu kenara koyarsak, diğer takımlardan çok farkımız yok. 13 galibiyet alarak, ilk dördün içinde tutunmaya çalışıyoruz. Zor bir fikstürümüz var. Bu şekilde çalışmaya devam deceğiz. Aralar bizi çok zorluyor. Takım olarak maç ritmimizi kaybettik. Çok şükür buraya kadar iyi geldik. Bugün maçta üç defa hamle yaptık. Bu kolay değil. İyi takımlar bunu yapabilir. Oyuncuların burada vites yükseltmesi önemli. İyi bir takımı yendik. Banvit deplasmanına gidiyoruz. İnşallah orada da bu oyunu ortaya koyabiliriz."


Ernak: "İlk yarıdaki kötü savunma maçı kaybettirdi"

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak, TOFAŞ'ı aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

İlk yarıda 46 sayı yediklerini belirten Ernak, şunları söyledi:

"Bu kadar sayı yememiz, savunmayı kötü yaptığımızın göstergesidir. TOFAŞ iyi bir takım. Yetenekli ve iyi kadroya sahipler. Özellikle maçın sonunda geri gelmeye çalıştığımız anlarda, son saniye basketleriyle ve dirençli oyunla bizi karşıladılar. Avrupa kupasından geldik ve bir gün de yol harcadık. Bizim için yoğun bir fikstür var. Bu maç, bu fikstürde önemliydi. Önümüzde zorlu maçlar var. Oyunun geneline bakarsak, ilk yarıdaki kötü savunma maçı kaybettirdi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor
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