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Basketbolda Maçın Ardından

49 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında sahasında Gaziantep Basketbol'a 69-63 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, savunmada ve hücumda etkili olamadıkları için maçı kaybettiklerini belirtti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında sahasında Gaziantep Basketbol'a 69-63 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, savunmada ve hücumda etkili olamadıkları için maçı kaybettiklerini belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, Gaziantep Basketbol'un çok karakterli bir ekip olduğunun altını çizerek, "Bu sezon çok iyi oynuyorlar. Her maç ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim ise geliştirmemiz gereken şeyler var. Biz iyi savunma yapınca maçın içinde kalıyoruz. Son iki maç böyle oynamadık." ifadelerini kullandı.

Hızlı hücumlarla etkili olmaları gerektiğini ifade eden Dusko Ivanovic, "Bugün de hücumda aldığımız acele kararlar maçı kaybettirdi. Maç başına bulduğumuz kolay basketler daha çok olmalı. Takımım ne kadar çok koşarsa o kadar sayı bulacak. Hücumu yavaşlattığımız sürece daha az sayı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Markovic: "Savunmada büyük bir iş başardık"

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, savunmada iyi oynayarak değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sözlerine oyuncularını tebrik ederek başlayan Markovic, "Hücumda çok iyi değildik ancak maçın büyük bölümünü zekice oynadık. Savunmada büyük bir iş başardık. Takımın ruhundan çok memnunum. Zorlu maçlar oynayacağız. Bu süreçte kazanmak çok önemli. Bugünkü galibiyet çok değerliydi." şeklinde konuştu.

Nenad Markovic, zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ligi üst sıralarda bitirmek istiyorsak güçlü ekipleri yenmeliyiz. Umarım bu şekilde oynayarak kazanmaya devam ederiz. Biz her maçta farklı bir oyuncunun katkısıyla galip gelmeye çalışıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:48 Kaynak: AA

Spor
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