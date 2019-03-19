Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

10 dakika önce

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 76-67 yendikleri maçla ilgili, "Bu bize örnek oldu, 40 dakika boyunca savaşmazsanız, zorlanırsınız." dedi.

Basketbolda Maçın Ardından, System.String[]
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 76-67 yendikleri maçla ilgili, "Bu bize örnek oldu, 40 dakika boyunca savaşmazsanız, zorlanırsınız." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Buducnost VOLI'nin çok iyi bir maç oynadığını anlatarak, "Maçı iki farklı şekilde oynadık. Bazı oyuncularım maçın içinde değildi. Bunun da sebebini biliyorlar. Bu bize örnek oldu, 40 dakika boyunca savaşmazsanız zorlanırsınız. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu akşam muhteşem bir atmosfer sağladılar. Desteklerinden dolayı çok memnunum. Galibiyet konusunda takıma çok yardımcı oldular." diye konuştu.

Panathinaikos'un vefat eden başkanı Thanasis Giannakopoulos'un ilgili de konuşan Obradovic, "Kendisiyle 13 yıl geçirdim. Çok üzgünüm. Basketbol için yaptıklarını kalbimizde yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Obradovic, iki gün sonra CSKA Moskova'yla Rusya'da oynayacakları maçta daha motive olmaları gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Repesa: "Fenerbahçe'ye karşı her an, her saniye iyi olmak gerekiyor"

Buducnost VOLI Başantrenörü Jasmin Repesa, sezonun en iyi oyununu oynamalarına rağmen kaybettiklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Beko'yu aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Repesa, "Oyuncularım 37 dakika boyunca çok iyi oynadı. Sezonun en iyi maçını oynadık. Fenerbahçe'ye karşı her an, her saniye iyi olmak gerekiyor. Son anlardaki tercihlerimizden dolayı maçı kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:40 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Euroleague Anıtı Açıldı Clarence Seedorf, Fenerbahçe'de Kadroya Giremeyen Carlos Kameni'yi Neden Milli Takıma Aldığını Açıkladı Basketbol: THY Avrupa Ligi Trabzonspor Camiasından Burak Yılmaz'a Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 23:50:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]