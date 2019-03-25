Basketbolda Maçın Ardından
41 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 85-67 yenen Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak, kenardan oyuna dahil olan oyuncularla galip geldiklerini söyledi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Afyon
Belediyespor'u 85-67 yenen Darüşşafaka Tekfen
'in başantrenörü Selçuk
Ernak, kenardan oyuna dahil olan oyuncularla galip geldiklerini söyledi.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, gergin bir dönemden geçtiklerini belirtti.
Selçuk Ernak, son 9 günde 4. maçlarına çıktıklarını aktararak şunları kaydetti:
"Gergin bir dönemden geçiyoruz. Maçın içindeki tereddütlerden de hissedilmiştir. Oyuncularımın kazanma isteği çok yüksek. Bu da gerginliği biraz körüklüyor. İniş çıkışlar da olsa kenardan gelen oyuncularımızla oyunu kontrol etmeyi bildik. Net bir farkla kazandık."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:32 Kaynak: AA
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